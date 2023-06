Claudia Sheinbaum: las lecciones

Hace un par de días circuló en redes sociales un video de Claudia Sheinbaum durante el Consejo Nacional de Morena del pasado domingo 11 de junio, en el que se muestra una conversación entre Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y Claudia Sheinbaum. En el video se ve a ella hacer un reclamo respecto a las reglas del evento, haciéndolo con mano firme sobre la mesa y apuntando con el dedo, lo que constituyó todo un escándalo para la cultura machista de nuestro país.

Respecto a este video, he escuchado comentarios de hombres que afirman que Claudia Sheinbaum es argüendera, otros sorprendidos, como López Dóriga, se mostraron asustados frente a la actitud de la todavía jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al “Teacher” le pareció escandaloso el puño sobre la mesa y el desafiante dedo índice de Claudia señalando a Durazo, decía que le sorprendía verla así, que no le conocía esa faceta, mientras entrevistaba a Gerardo Fernández Noroña, quien estaba al lado de ella durante este episodio. Noroña explicaba a Joaquín López Dóriga que ella reclamaba que se habían violentado los acuerdos y hace un comentario más, Claudia es una mujer de carácter, es una mujer firme, ¡vaya! Alguien ve a una persona sin prejuicios y no con estereotipos de género que muestran a una mujer que rebela o que se subleva.

En nuestro país podemos ver a hombres con carácter, alzando la voz o cuestionando enérgicamente, pero una mujer reclamando sus derechos de manera respetuosa y guardando las formas, ¡eso es inadmisible!, es sublevación. Hubo algunos vivales que aprovecharon lo inaudible del audio para subtitular con palabras altisonantes la conversación, pues se antojaba tentador colocarle palabras que la hicieran ver como vulgar, soberbia y prepotente.

Noroña aclaró ese mismo día que esos subtítulos no correspondían a la conversación y relata con puntualidad lo que sucedió durante la misma, ella reclama al presidente del Consejo que no se cumplieron las reglas que se habían acordado para el evento y ella fue perjudicada, pero ¿por qué tanto revuelo a un video que muestra una conversación en la que se realiza una exigencia, sin más sensacionalismo que eso? Un amigo en un chat comentaba ante el debate del análisis del video y los calificativos vertidos hacia la jefa de Gobierno lo siguiente: “¿no será que nuestra generación tiene un sesgo de género respecto a las mujeres?, Manlio Fabio, Creel o Peña Nieto no serían juzgados como altaneros si no como hombres firmes”, tiene razón.

Las lecciones que nos deja Claudia a partir de este video son: una conversación entre pares (ambos son gobernantes de una entidad federativa) en la que no hay gritos, descomposturas o agresión alguna, es nota nacional al ser una mujer la que exige sus derechos.

Otra más es que el género masculino, en general, es el que se mostró sorprendido e indignado ante este suceso, las mujeres no se enojan, se comportan, obedecen y no reclaman.

Y, por último, Sheinbaum nos deja una gran frase que todas las mujeres deberíamos utilizar, “A donde yo voy me respetan”, ni más ni menos.

Este episodio es sólo el inicio de una larga lista de eventualidades que veremos durante el espinoso camino hacia las elecciones de 2024, particularmente en este proceso en donde hay muchas mujeres involucradas y para no entrar en materia de debate entre hombres o mujeres, deberíamos ver a quienes aspiran a la Presidencia de la República como personas que deben cumplir un perfil determinado y ante todo mostrar respeto, a partir de ahí que cada quien saque sus propias conclusiones y se decida a votar por alguna de las opciones. P. D. Curioso es que exijan piso parejo quienes no cumplen las reglas.

