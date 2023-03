¿Cómo se hace la guerra sucia digital en Nuevo León?

Arrecia la guerra sucia en la política de Nuevo León entre Chefo Salgado y Carlos de la Fuente contra Samuel García y aumenta en redes sociales una practica que debería ser delito: el astroturfing.

No te asustes, el astroturfing suena a enfermedad peligrosa, pero en realidad es una práctica (eso sí, muy mal intencionada) para hacer trampa en Facebook o Instagram.

Obvio, el político atacante que tenga más dinero, o contrate a una agencia clandestina de esas que hacen guerra sucia a cambio del pago de varios millones de pesos, conseguirá posicionar mejor sus golpes en las redes.

Te voy a explicar muy fácilmente cómo un atacante hace campaña en contra de un rival, escondiendo su identidad.

O dicho de otro modo, cómo se elige una o varias redes sociales para sembrar contenido manipulado.

Por ejemplo, el atacante crea granjas de bots para fingir que muchos usuarios están en contra tuya o de tus opiniones porque has sido señalado como enemigo.

Es cierto que los bots ya están pasando de moda porque se les puede detectar fácilmente, pero siguen sembrándose en Facebook e Instagram.

También se inventan periódicos digitales fakes o falsas organizaciones sociales que no sirven para difundir noticias o demandas ciudadanas sino para calumniarte.

Finalmente, hoy están de moda los troll center, detrás de los cuales hay personas asalariadas que manejan muchas cuentas al mismo tiempo con el único objetivo de dañar tu reputación en las redes mediante memes.

En cuanto a los contenidos que se replican, he visto últimamente mucho copyriding: mentiras en forma de nota de prensa seria.

Y mucho Black Hat SEO. ¿En qué consiste esto? En pagar publicidad en Google para enlazar a los usuarios a noticias falsas, en contra tuya, y que aparezcan en la parte superior del buscador.

“La guerra de guerrillas de la información”, para usar la célebre frase de Marshall McLuhan, está destruyendo el auténtico debate público en Nuevo León, acabado con la libertad de expresión y minando la democracia.

He dicho que el astroturfing no es una enfermedad peligrosa, y corrijo. Me equivoqué: sí es un peligroso delito que debemos erradicar de las redes. Yo mismo he sido ocasionalmente víctima de este tipo de prácticas por parte de un par de estúpidos con las que me han querido silenciar.

Entra a mi cuenta en TikTok @eloyxhoy y abre mi video “Ciudad de 15 minutos” para que entiendas en la práctica qué es el astroturfing, en este caso, en contra mía. ¡Te sorprenderás!

Y ahora el turno es tuyo: ¿Has detectado en tus cuentas de redes sociales campañas de bots, troll o fake news?

Déjame tu respuesta en eloygarza1969@gmail.com o en mi WhatsApp: 81 31 28 43 81

¡Nos vemos aquí mañana, en Eloy x Hoy!