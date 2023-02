Más allá de los alarmantes niveles de contaminación de nuestra ecología y medio ambiente registrados de forma ya permanente en la gran mancha urbana de nuestra entidad, hoy hemos de dar cuenta de la grave “contaminación de pensamiento” que se aloja en la gran mayoría de las mentes a todos los niveles de nuestra sociedad que irremediablemente pronostican una inminente explosión de manifestaciones adversas que van en contra del bienestar, la armonía y la paz social de nuestra comunidad.

Y para comenzar y por principio de cuentas, es evidente y grave la “contaminación” ecológica que registra la mancha urbana, se origina en la “contaminación” de nuestras conciencias que no evalúan a cabalidad el grave daño que nos ocasiona “escupir para arriba” con las malas prácticas echas hábitos para el manejo de nuestros propios satisfactores y desperdicios, llámese políticos, ecológicos o sociales.

Y es que por ejemplo, estimado lector, en el ámbito ecológico tenemos una grave contaminación que ya es permanente durante toda la semana laboral que curiosamente, cuando la industria para sus actividades, disminuye para darle un “respiro” de aire limpio a nuestros pulmones, achaques y alergias y que entre la vapuleada y zarandeada física y anímica que se nos receta de manera semanal, no nos permite identificar con certeza su origen, pues algunos aseguran que todo es culpa de una vacuna que nos ha contaminado y degradado “el aguante” y la sensibilidad, otros, con un pensamiento seguramente más contaminado, buscan encontrar “soluciones” a costa del erario, no en nuestras fábricas o en el estancamiento de nuestras calles, sino en las “cumbres” lejanas de nuestras fronteras.

Y es que hablando de lo más cerquita, la pomposamente nombrada “Movilidad” a la que se le asigna hartas carretadas de dinero en aras de su consecución, visto está que se encuentra estancada, como estancada están las mentes contaminadas de quienes creen que, porque “es lo que hay”, la ciudadanía tiene que apechugar, aguantarse, exponerse y enfermarse en el caótico tráfico parado de nuestras calles atoradas a cada esquina por una elemental falta de sincronía de semáforos cuya presencia, más allá de darle fluidez a la vialidad, más parece que justifican el número al enorme gasto de su existencia.

Así también, la contaminación mental de nuestra sociedad y de nuestros políticos, que no ubican la realidad en las aristas de la problemática social, más que intentar aparentar una preocupación que vergonzosamente no aparentan, va más allá de un tema ecológico o recaudatorio, que es lo que parece realmente les preocupa, sino que viene siendo un tema no atendido de educación, valores y conciencia de la cual y que por desgracia cada vez lo poco que existe se va desvaneciendo.

En el horizonte actual existen un sinnúmero de factores que contrapuntean el armonioso andar de una comunidad que en teoría debía de servir con cordialidad a sí misma, pero en la realidad no es así y es que analizando el comportamiento del fiel de la balanza de la sociedad y su problemática hoy en día, podemos observar que este “fiel” resultó ser muy “infiel” a los principios de equidad y de justicia pues mientras los grupos políticos pelean sus propios intereses como cavernícolas en sus conflictos de poder, la sociedad mejor favorecida que es víctima aunque con clima, desperdicia su tiempo atorada en los semáforos de la inmovilidad, mientras que la menos favorecida, hace lo propio dentro las estaciones del metro y de las nuevas unidades del transporte urbano.

En resumen, los niveles de “contaminación” en todos los sentidos son atroces, estimado lector, la contaminación visual, verbal, educativa, social, política, vial, ecológica, económica, moral, mental y de seguridad, provienen de una “contaminación de pensamiento”, que al paso que vamos y de la mano de la “modernidad”, nos puede llevar a llenar nuestro cerebro de vacíos; es decir, de espacio hueco, pues ya estamos inmersos y al acecho de convertirnos en próximas víctimas de la multimentada inteligencia artificial, la que podría acabar de “contaminarnos” de olvido y desuso nuestro pensamiento y nuestros propios cerebros.

Por hoy es todo, medite lo que le platico, esperando que el de hoy sea un hermoso día, por favor cuídese, ame a los suyos y cuide a su familia, me despido honrando la memoria de mi hermano Joel Sampayo Climaco con sus palabras: “Tengan la bondad de ser felices”. Nos leemos aquí el próximo lunes, Dios mediante.