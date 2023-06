Luego de un proceso autoritariamente presidencial y evidentemente manoseado hasta la… (ponga aquí con todo respeto, el nombre del rancho presidencial) y donde a la postre se han violentado los principios básicos de los artículos referentes a los actos anticipados de campaña contenidos en la ley electoral, esta semana se dio el arranque oficial en la carrera presidencial del moreno “encierro” de la 4T y donde de los seis corcholatos, corcholatas y en su caso y por si alguno lo fuera, corcholates precandidatos presidenciales, en esta ocasión daremos nuestra mejor opinión sobre ellos… aunque caigamos en el pecaminoso acto de la mentira.

En el sentido “corcholatoso” de la cuestión y por tratase de seis ejemplares los que se presentan en las “corraletas” de la exposición pública de esta “plaza de toros”, me va a tener que perdonar, estimado lector, pero no puedo dejar pasar de lado mi gusto por la tauromaquia y tras las circunstancias que derivaron en la similitud de lo que pudiera ser un “encierro”, he de dejar en estas líneas mi reseña de lo que podría representar el comportamiento de cada uno de los “ejemplares” con los que tendremos que “lidiar” a pesar de que muchos seamos güeros, blancos o pelirrojos… es decir, no morenos.

Y es que dicho “encierro” en cuestión enviado y seleccionado escrupulosamente por su criador y conformado por este singular lote de seis ejemplares, luce evidentemente disparejo y además deslucido en presencia por estar evidentemente manipulados y muy feos de cara y hasta ahora, de dudoso comportamiento.

A continuación presentamos la reseña no por orden de aparición y tampoco por orden alfabético, sino por las evidentes preferencias en la encuesta más importante en este proceso de selección, la presidencial.

El primer ejemplar, es como decimos en el mundo del toro, una “vaca vieja”, escurrida y muy corraleada en la plaza de la jefatura del gobierno, que lleva por nombre “La favorita”, que resultó de piel delgadita y bastante enojona luego del reclamón, suceso registrado la semana pasada ante un tal Poncho al que ella con mucha enjundia, ante las cámaras, justicieramente se lo “ponchó”. Arrastra con ella, su huidizo y rajado comportamiento en el ruedo político luego del colapsado episodio de la Línea 12 del Metro.

“Agusto”, es el segundo de los “cromos” reseñado en el encierro de estas corcholatas, un “miureño” ejemplar de mucho peso, de buena presencia de lámina pero de muy fea cara que está “muy toreado” en estas lides electoreras y que se jugará el honor de su divisa tabasqueña en base a su experiencia política utilizando como sustento, su sensibilidad social.

Por otra parte, en el mismo corral, está “Diplomático”, un ejemplar “gordo” de buenas hechuras que ha servido a lo largo de la “lidia” sexenal como un eficiente apaga fuegos, que ha aguantado “el ardor” de los cocolazos y el “quemón” de las broncas en las que por puro gusto se ha metido su jefe. Hasta ahora se ha distinguido por la lealtad a su casa ganadera, además de la fijeza, claridad y franqueza en el actuar de sus embestidas.

Por las circunstancias de hermanamiento y diferencia en las camadas que conforman este encierro, los ejemplares ya mencionados habitan un mismo corral, el más amplio y espacioso que mañosamente han utilizado ya desde hace algunos meses, en tanto que en el segundo corral, más pequeño, es ocupado no por toros, sino por dos novillos de camadas posteriores.

En este corral dos, en un extremo se encuentran “Zacatecano”, voluntarioso pero solitario ejemplar que al quedar separado de sus antiguos aliados, (estos se han lanzado a la búsqueda de un mejor árbol para estar mas “Agusto”) y, por ende, su escasa presencia y burriciego quehacer, tal parece que le harán mostrar debilidad desde el inicio de la faena.

“Chapaneco”, por ser el más joven del encierro, apenas es un “torete”, que a pesar de su larga trayectoria política, por la convenenciera y rémoras formas es su actuar, pinta muy “verde” para ser seriamente tomado en consideración. Sus débiles formas y escasa presencia lo hacen ver como un número para llenar el requisito en el ego presidencial. Es decir, está meramente para hacer el caldo más gordo.

Por último y porque no se aguanta ni solo, en el corral tres se encuentra uno de los toros más ladinos del encierro y “compañero” de los otros cinco, que le embiste hasta al aire, de nombre “Rebelde”, fundador del “pedorré” y ahora miembro del Partido sin Trabajo (porque no trabajan), que se ha ganado por derecho propio pelearle las palmas al resto del encierro y al cual, a juicio del servidor de todos ustedes y a reserva de que la encuesta definitoria sea auténticamente democrática, a este “ejemplar” no hay que perderlo de vista porque tiene y puede con qué dar la sorpresa. A diferencia del resto, éste sí actúa y lo hace con humildad y con franqueza, pero como es ladino, su comportamiento es incierto.

Así pues, durante los próximos casi dos meses de “precampaña”, veremos el desfile proselitista de estos “ejemplares” donde se definirá al candidato oficialista que será elegido por lo que se percibe, por “la democrática encuesta” del dedo presidencial. Así pues, estimado elector, ni modo, así nos tocó y a partir de ya, a aguantar las “chungas embestidas de la política”. ¡Que Dios reparta suerte!

Por hoy es todo, medite lo que le platico, estimado lector, esperando que el de hoy sea un reflexivo inicio de semana, por favor cuídese y ame a los suyos; me despido honrando la memoria de mi querido hermano Joel Sampayo Climaco con sus palabras: “Tengan la bondad de ser felices”. Nos leemos, Dios mediante, aquí el próximo lunes.