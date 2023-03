Cortes de agua: ¿sí o no?

Hay dos versiones, y no son nada parecidas, con respecto a lo que va a pasar con el agua, y principalmente con los CORTES de agua, en las colonias de la metrópoli regia este 2023...

Agua y Drenaje de Monterrey ha dicho más de una vez que tienen un PLAN para que no nos falte tanta agua como para repetir los recortes del año pasado: afirman que van a tener listo en verano el acueducto al Cuchillo, que traen trabajos de nuevos pozos, y que además traen un plan de ahorros que ya está en funciones y que consiste en MODULACIONES en las colonias, las cuales continuarán el resto de la temporada... Que, por lo mismo, NO habrá cortes –sino sólo modulaciones, que según ellos no es lo mismo aunque hay quien las siente como si lo fueran–... ¡Pos okeeey!

Peeero, ahora ya salieron a hablar algunos de los más grandes EXPERTOS NACIONALES en agua, y ellos traen OTRA PELÍCULA... Una en la que sí serán INEVITABLES los cortes de agua a las colonias de la urbe regiomontana; o sea, que sí se tendrá que interrumpir por completo el servicio durante varias horas del día...

Entre estos expertos se cuenta a Raúl Rodríguez Márquez, presidente de la máxima ONG en agua a nivel nacional, que es el Consejo Consultivo del Agua –validada por CONAGUA–... Este señor dice que “sin duda, habrá cortes” porque la sequía se pinta severa; en su lógica, aunque haya un nuevo “popote” al Cuchillo, éste será insuficiente porque habrá insuficiente agua hasta para las presas... ¡Uuuy!

También opina igual el diputado Rubén Muñoz, que es el presidente de la Comisión del Agua de la Cámara de Diputados federal, quien incluso ve UNA MAYOR CRISIS HÍDRICA para TODO EL NORTE de México este 2023, porque “están reducidos los embalses de las presas en todas las fronteras”... ¡Riájale!

Total, la verdad es que uno, por tranquilidad propia, quisiera creer más en lo que nos dice Juan Ignacio Barragán de AyD... Pero, siendo realistas, sería bastante irresponsable ignorar lo que están diciendo estos expertos, y no empezar a tomar medidas, ¿no cree usteeeed?... ¡Uffff!

***

Le cuentan a Protágoras que aun y cuando AMLO dijo que si no hay agua en NL no aprobaría la llegada de la planta de Tesla a este estado, el gobierno de Samuel García tiene una confianza 'bastante racional” de que Tesla se va a instalar sí o sí en la Sultana del Norte...

Según esto, los funcionarios del área económica saben que Elon Musk “ya decidió” que quiere a Nuevo León, porque por mucho ofrece muchas más ventajas que cualquier otro estado, y por lo tanto saben que la 4T no dejaría ir esta importante inversión de nuestro país, y menos porque se escucha que si las condiciones no llenan el ojo a Musk, se la puede llevar a Indonesia u otro lugar lejano... ¡Ufff!

Además, confían en que la 4T “entrará en razón”, y más porque el dueño de Tesla y SpaceX quedó 'encantado” con el gobierno de Samuel desde 2022, cuando éste habilitó un carril exclusivo para la empresa automotriz en la Aduana Colombia... Dicen que desde ese entonces, el destino de Tesla quedó “sellado”...

Súmele a eso que, como bien adelantó Protágoras en primicia la semana pasada, aunque haya sequía, en Nuevo León hay una oferta importante de agua TRATADA, que es la que usa Tesla, pues varias industrias grandotas locales la están generando cada vez más como resultado de sus procesos…

Ahora, el Presidente podrá explicarle a los mexicanos que la megainversión de Tesla no sólo va a beneficiar a NL, sino a todo el país, pues muchos materiales serán traídos de otros estados… Como quien dice, bien podría recurrir a ese lado de la pirinola que dice: “TODOS GANAN”… ¿O no?

Y bueno: quedan dos cortos días para que culminen las negociaciones, pues el miércoles 1 de marzo Tesla tiene su gran evento internacional conocido como el Investor Day, donde está llamada a dar a conocer sus planes de expansión, que OBVIAMENTE deberán incluir el anuncio de su próxima planta en México... Y ahí se disiparán dudas... ¡Óraleeee!

***

¿Pos qué cree, estimado lector?… Que Miguel Treviño YA reviró... Luego de escuchar las quejas de propietarios y vecinos del Centrito Valle, el gobierno municipal de San Pedro anunció ayer que da marcha atrás a su plan original de cerrar simultáneamente todas las calles de la zona por las obras…

Ante la estridente polémica que se armó en medios de comunicación, redes sociales, cafés sampetrinos, y por supuesto en los encuentros vecinales, el edil optó mejor por el camino conciliador y aceptó dejar abiertas dos calles durante toda la obra –Río Grijalva y Río Moctezuma– para no perjudicar más a los comercios y restaurantes… ¡Pues bien por los que se manifestaron!

***

Hablando de San Pedro... El que mañana martes va a anunciar que quiere contender por la alcaldía de Garza García es un empresario restaurantero de nombre Sergio Elías Gutiérrez Domínguez, dueño de las pizzas Milk, de Kadoya y de Hotsie, entre otros lugares, además de haber impulsado en su momento cervezas artesanales...

Con Checo Gutiérrez en la lista, la oferta de suspirantes crece, pero llama sobre todo la atención que más perfiles ciudadanos se sumen a la causa... Claro está que Checo tendrá que ver si un partido lo impulsa o se va como independiente, reto no fácil porque podría haber varios en esa misma trinchera... ¡Óraleee!

***

Donde también la cosa se pone buena esta semana es en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL: ahí sólo dos candidatos se registraron para contender por el puesto, que son los abogados Mario Garza y Manuel Acuña… La que decidió no postularse fue la Dra. Minerva Margarita Martínez Garza, así que “el juego será de dos”...

Acuña es un especialista en derecho energético, conoce muy de cerca la dirección de dicha facultad y colaboró para crear la maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad, la única de su tipo en el país... Mientras que Garza es parte de los Comités de Maestría y Doctorado de la facultad con presencia en publicaciones relevantes en la rama legal, y ya había andado rondando puestos en la UANL al intentar postularse rumbo a la Secretaría Académica… ¡Pues a ver quién gana en estos tan sólo DOS días de campañas que habrá!

***

Hablando de inversiones y exportaciones, el que anda animando y alborotando a los productores de ajo del sur del estado es Marco González…

El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León estuvo en Aramberri este fin de semana para exponerles a los pequeños y medianos productores que tienen todo el potencial para ser grandes, y que lo podrían lograr con un plan para exportar su producto a Estados Unidos…

Marco les puso el ejemplo de los tecnoparques Sandia, Berrendo y Tanquecillos, donde con apoyo del gobierno empezaron a producir tomate, producto que ya es exportado a EUA… ¡Pos así, sí!

¡¡Yássas!!