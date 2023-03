Crisis de movilidad: problema de la vida real

Sin lugar a dudas Nuevo León es un Estado que siempre ha sido líder, y es que hasta le llaman el motor económico de México, es más, siempre presumimos que nuestra tierra es reconocida internacionalmente y eso es cierto, pero entre tanto reflector también cabe reconocer la terrible crisis del transporte que se sufre.

Es raro que por una parte presumamos a Nuevo León cómo líder, pujante y moderno, cuando se vive una terrible crisis de movilidad, porque no podemos (más bien no debemos) ignorar que el transporte público es deficiente, caro, inseguro y que por si fuera poco no es suficiente para trasladar a los miles de usuarios que utilizan los camiones o el Metro para moverse.

Así como estamos orgullosos de lo líder que es Nuevo León, también se debería de reconocer que es precisamente la fuerza laboral quien sufre de las consecuencias de la vergonzosa crisis de movilidad que hasta el día de hoy sigue afectando a decenas de miles de personas.

No podemos voltearnos para otro lado solo porque nosotros tenemos coche y “no nos afecta”, la verdad es que como sociedad la crisis del transporte a todos nos afecta, y es urgente que las autoridades hagan algo para solucionarla. Si tanto presumimos que Nuevo León es líder entonces… ¿cómo podemos tener un servicio de transporte público tan vergonzante? Eso es hasta incongruente.

Que no se nos olvide la gente de a pie… ¿Ellos no importan? ¡Por supuesto que sí! Y merecen un transporte público de calidad, digno, seguro y eficiente, porque es increíble que tengamos las tarifas más caras y el servicio más indigno.

Una cosa son las historias que vemos en las redes sociales, pero en las historias de la vida real podemos observar diariamente a cientos de personas haciendo filas interminables que duran horas para poder subirse a un camión y trasladarse a sus trabajos, a sus hogares o a lugares a los que tienen que ir.

En las redes sociales se ve todo muy bonito pero si nos damos una vuelta por las calles de Nuevo León nos toparemos con la realidad, y esa es que a diario miles de personas sufren por la crisis del transporte público. ¡Es más! Hasta en Valle Oriente hay filas interminables de usuarios esperando el camión, y es que imagínense que por ahí solo pasa una ruta que lleva al Centro.

Hablando específicamente del caso de Valle Oriente, estamos de acuerdo en que los habitantes de esa zona cuentan con al menos un vehículo pero se están olvidando de las cientos de personas que trabajan en los cientos de comercios de por ahí y que se trasladan en transporte público… ¿Ellos no importan? ¡Por supuesto que sí!

Todos los días miles de personas sufren por la falta de transporte público, es más, hay quienes tienen que esperar más de una hora para alcanzar subirse al camión, bueno pues a eso súmenle el tiempo de traslado, y ojo, es de ida y vuelta. ¿Cuánto tiempo está perdiendo la gente por culpa de la crisis del transporte? Por eso es vergonzoso que además de eso tengan que pagar tarifas carísimas.

Es urgente que se hagan acciones concretas para superar la crisis de movilidad que se sufre en Nuevo León, y que quede claro que eso definitivamente no se va a solucionar con scooters eléctricos, y lo menciono porque hace unos días el Gobernador Samuel García señaló que tiene la intención de traer estos objetos para mejorar la movilidad ya que en su viaje a Austin se subió a uno de ellos.

Hay que recordar que en el 2019 se implementó el servicio de scooters eléctricos en la Ciudad de México y la experiencia para la compañía Grin fue terrible, pues a tan sólo unas horas de haber comenzado con el servicio de alquiler tuvieron que anunciar que se retiraban esto debido al robo de los vehículos.

La realidad es que no somos Estados Unidos y tampoco somos Europa, sí otras fueran las circunstancias entonces sería buena opción pero por el momento es más urgente mejorar lo que ya se tiene y que lleguen esos camiones que ya se compraron desde hace mucho, porque de las 800 unidades que se adquirieron sólo han llegado 100. La realidad es que desde ahorita nos queda claro que los scooters eléctricos no van a salvar a Nuevo León de la crisis del transporte público.

Recuerdo cuando Jaime Rodríguez dijo que el “Bronco-dron” salvaría a Nuevo León de la inseguridad y pues nada que resultó un fiasco, entonces… ¿ya aprendimos, no? Definitivamente nos queda claro que los scooters eléctricos no van a ser la solución a la terrible crisis de movilidad que se sufre en nuestro Estado.