Cuando la austeridad raya en inacción

Dicen que “tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata”, y eso podría aplicarse a la Profepa, que si no está actuando aquí en NL no es porque no quiera, sino porque la 4T la tiene sometida con su franciscana austeridad...

Y es que la Federación le redujo a la delegación nuevoleonesa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el último año de 15 a 8 los inspectores, y pues ¿así cómo va a operar, cómo en el corazón y motor industrial de México va a tener esa cifra de inspectores?... ¡Es ridículo!

Los nuevoleoneses están ahogándose en contaminación, el estado está haciendo al menos ciertos esfuerzos, pero, aaahhh, la Federación que tiene también una responsabilidad en este asunto está de adorno…

Y mire la comparación: la Secretaría de Medio Ambiente estatal tiene 32 elementos; con su reducido “equipo de a pie” de 8 inspectores, obviamente la Profepa… ¡no tiene “dientes”!

***

Ya que estamos en este canal, muuucho trabajo es el que tienen por delante autoridades federales, estatales y municipales con esa bomba insalubre llamada “río Porquería”, perdón, río Pesquería…

El recorrido que hicieron Azteca Noreste y El Horizonte por el Pesquería exhibe las inhumanas condiciones en las que vive esta gente, tanto los que se asentaron ilegalmente en el lecho, como los que están en lugares aledaños: enfermedades como la salmonelosis, infecciones estomacales, fiebre tifoidea, dengue y plagas de ratas y pulgas son las mayores acechanzas para quienes viven por ahí…

¿A quién le toca este asunto? Por un lado a las dependencias federales por ser un cauce de agua, pero también le toca a los municipios y al gobierno estatal, porque al final del día esto impacta en la salud de los nuevoleoneses, en la calidad del aire y en la contaminación del suelo de nuestro estado...

Por lo mismo, le toca a los gobiernos municipales actuar contra las irregularidades donde se violan leyes municipales, y le toca también a la Secretaría de Medio Ambiente acudir a poner fin a este gran foco de contaminación...

Ojalá algún funcionario quiera colgarse la medallita de hacer algo para salvar esa zona que, pudiendo ser un paraíso, hoy es un muladar...

***

De última hora, le cuentan a Protágoras que Alma Rosa Marroquín, titular de Salud estatal, dará este mediodía una conferencia para aclarar y precisar el tema de los fallecimientos por calor en la entidad... Ojo con esto.

***

En nuestra grilla local, el que va “en caballo de hacienda” cabalgando hacia la reelección es el alcalde santacatarinense Jesús Nava, antes panista y hoy emecista…

Y aquí le damos decimos el porqué: la mera verdad, dicen por ahí que “trabajo mata carita”, y este hombre se ha sumado a no menos de 500 chats ciudadanos de WhastApp, ¡así como lo escucha!, y lo ha hecho para estar enterado de “qué le duele” a cada uno de los sectores de Santa Catarina…

Dicen que los que le revisan el “Whats” a Nava se dan cuenta que es verdad lo de esos cerca de 500 chats y que el edil se da tiempo para asomarse poco a poco a cada uno, echarles un ojito y hacerse presente en donde se le ha requerido…

No cabe duda que algunos sí le talonean en esto de la política… pero conste, ¡no todos!

***

El que estará haciendo hoy su tercera visita del año a Nuevo León es Marcelo Ebrard, unas de las principales “corcholatas” de López Obrador que buscan la candidatura presidencial de Morena para la Presidencia en 2024…

Al parecer al excanciller le sienta bien visitar a los regios; la penúltima vez se tardó dos meses en volver a estas tierras y estuvo aquí el 31 de mayo, y ahora en esta última se tardó sólo un mes, por lo que a ese ritmo sus simpatizantes desean que –a la próxima– Ebrard se tarde la mitad de tiempo en regresar; es decir, lo quieren aquí en 15 días…

Ebrard tendrá agenda llena y además de su visita al Hospital Universitario de la UANL, se reunirá con jóvenes, con ganaderos y con militantes morenistas del estado… ¡Uf, uff, ufff!

Y mientras Ebrard se tomará baños de pueblo, sol y calor regio, ahorita no sabemos nada de visita alguna de Claudia Sheinbaum, la otra “corcholata fuerte”… ¿Se le habrá olvidado Nuevo León a Claudia, o por qué ya no ha venido?

¡¡Yássas!!