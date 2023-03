Cuando los sampetrinos se enca…¡britan!

Si Tesla puede construir, en nueve meses, una gigaplanta de tres pisos en un terreno de 1,200 hectáreas en NL, ¿por qué en el Centrito Valle no pueden remodelar las calles de sólo 59 hectáreas en menos de 1 año?...

Cierto, la inversión de Tesla es multimillonaria; sin embargo, los trabajos para la planta de Musk en Santa Catarina no van a estarle destruyendo a nadie el patrimonio de toda la vida con las obras de construcción, cosa que SÍ está pasando en San Pedro, por lo cual URGE que le metan velocidad y sobre todo “estrategia”...

Y es que la a todas luces poco efectiva planeación que hizo el alcalde Miguel Treviño para el “mejoramiento” de un perímetro de 38 manzanas, que constituyen el “corazón” comercial del municipio y del cual dependen cientos de comerciantes, ya está dejando “muertitos” económicos y una GRAN GRAN molestia....

Mire, estimado lector... Ya para que los propios sampetrinos hayan salido a bloquear las calles –y más, ¡la emblemática Calzada del Valle!–, es porque están realmente DESESPERADOS... Bien sabemos que el sampetrino suele ser, como dicen por ahí, de “lo más fifí”, o en otras palabras, de lo menos propenso a este tipo de acciones “de protesta” que afectan a terceros y van “en detrimento de la productividad”, ¡pero es que ahora los han dejado a ellos SIN productividad!... Es claro que YA NO AGUANTAN...

Hay comerciantes que dicen que llevan más de 50 años ahí establecidos y que nunca habían estado a punto de quebrar –¡¡¡NI SIQUIERA con la PANDEMIA!!!–, y ahora con estos cierres no se paran ahí ¡ni las moscas!... ¿Cómo espera Miguel Treviño que sobrevivan?...

Ah, pero en un tono cada vez más soberbio, el alcalde Treviño les ha contestado a los quejosos que “las pérdidas las van a recuperar ¡con la plusvalía!”... Y si ya no queda negocio alguno, ¡¿de qué sirve la plusvalía, Miguel?!... ¡Pffff!

Una de tantas voces de quejosos dijo ayer: “Ahí donde estoy ya casi todos los negocios cerraron, nada más quedo yo, porque todos los locatarios ya se fueron... yo lo que menos quiero es retirarme, son negocios que tienen toda la vida, el mío tiene 53 años, es nuestra fuente de trabajo de todos los años”...

Y otra: “Somos bastantes negocios que estamos siendo afectados, ya ni con la pandemia, y ahora con esto... estamos batallando pare tener clientela, hay muchos empleados y familias, hay personas que tienen hijos y no hay trabajo, ¿qué solución nos vas a dar, Miguel?”...

Y como diría la canción de Bob Dylan: “The answer, my friend, is blowing in the wind”... Un “wind” muy polvoso, por cierto, ante las hipermolestas obras que malamente no avanzan por las noches, que malamente cerraron casi todas las calles al mismo tiempo, y que, acusan algunos, se perfilaron más para los intereses electorales de Miguel Treviño que para beneficio de los sampetrinos... ¡Qué fuerte!

***

Ayer, el gobierno naranja anunció que ya pidieron a las universidades de NL adaptar sus planes de estudios por la llegada de Tesla, cosa que el rector de la UANL, Santos Guzmán, confirmó también ayer mismo...

Peeero, se entera Protágoras que ya, bastante antes, había habido un acercamiento “tras bambalinas” entre la UANL y los ejecutivos de la automotriz de Elon Musk… ¡Wuóooorale!

Resulta que fue tan atrás como el 18 de febrero pasado –mucho antes de que se oficializara la llegada de Tesla a NL– cuando directores y subdirectores de las facultades de FIME, Facpya y Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León se habrían reunido a puerta cerrada con cuatro altos ejecutivos de la empresa automotriz para mostrarle sus amplias plantillas de egresados y la diversidad de ingenierías y carreras que ofrecen… ¡Ándeleee!

La cita fue en el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología (CIIDIT), ubicado allá por el aeropuerto, en Apodaca, y una vez ahí los académicos expusieron a los colaboradores de Musk la amplia oferta de competencias y planes de estudios que ofrece la Uni…

Los que estuvieron ahí dicen que los cuatro ejecutivos de la automotriz –asiáticos todos– quedaron asombrados, contentos y motivados por la cantidad de estudiantes que tiene la Universidad –más de 200,000–, y fue ahí cuando les dijeron a los directivos universitarios que ellos lo que quieren son “ingenieros en Electromovilidad”, y sugirieron incluir esa carrera en la oferta académica...

Y como FIME es la única que tiene carreras similares a las que desea Tesla de sus futuros empleados, es la que más fácil podrá modificar sus planes de estudios para que sus egresados tengan las competencias que requerirá la Gigafactory Monterrey… ¡Óraleeee!... ¿Qué buen dato, a poco no?

***

¿Qué tienen que ver las Tecates y un personaje llamado Emmanuel Loo, con la llegada de Tesla a Nuevo León?... Ahí le va, estimado lector...

Empecemos con las “cheves”: no porque se trate de una marca en particular, pero según ha dejado ver a sus allegados el gobernador Samuel García, la primera vez que cruzó palabra con un ejecutivo de Tesla, éste le hizo una petición –en broma–: que los regios no dejen de tomar “Tecates”...

No era que los quisiera tener en estado inconveniente, sino que resulta que la basura de latas de aluminio es aprovechada por la empresa Nemak para reciclarla y convertirla en chasis de autos que Tesla termina comprando... Cuenta Samuel que de ahí nació una relación que después derivó en las negociaciones para traer a Tesla...

Ahora pasamos a Emmanuel Loo... Este joven funcionario, bien allegado a Samuel, cuyo puesto consiste en llevar las relaciones comerciales internacionales, fue nada menos que uno de los artífices claves para cristalizar los acuerdos con Tesla... Loo, en palabras de Samuel, “creció y convivió mucho tiempo con el grupito que hoy está en la directiva de Tesla”, por lo cual podía mantener una comunicación privilegiada, constante y directa...

Así que entre las Tecates y Emmanuel Loo, el equipo de Elon Musk fue entendiendo que Nuevo León era la mejor opción, hasta que el propio empresario se enamoró de las montañas de la Huasteca –otra anécdota que narra Samuel– y dijo: “¡Aquí mero quiero mi planta!”... Y de ahí, “ese arroz ya se coció”...

¡¡Yássas!!