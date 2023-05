Cuidado con ‘los alejos’ de la capital…

Un consejo respetuoso para todos los alcaldes que se quieran reelegir. Ustedes, mujeres, varones y adicionales, están a tiempo de revisar sus cuadros operativos, para que no tengan pretexto y lloren su cancelación.

Y es que a veces se les olvida que antes de los poderes estatal y federal son los “alcaldes, alcaldesas y alcaldeses”, los responsables de dar la cara a la sociedad, como primer y más importante trinchera.

Y les voy a poner un ejemplo. En Ciudad Victoria, algo pronto va a suceder porque, como afirmó Lalo Gattás, va por la reelección en 2024 de la mano del gobierno de Tamaulipas.

En este sentido, Gattás ha decidido romper los obstáculos que tiene, empezando por los de casa, para superar con urgencia la crisis de servicios públicos, que pasan por el abasto y calidad del agua, pero de manera muy especial por el servicio de limpieza pública donde ya detectamos a los que de plano no han querido entender el nivel de sus responsabilidades.

Me refiero a Alberto Loya quien como Oficial Mayor se ha convertido en un lastre para el alcalde y si no se apura, no dude que más allá de la amistad que les une, le den nuevas tareas.

Recordemos que para que todo funcione como Gattás demanda, Loya, por cierto a quien le valió y se fue al Mundial de Qatar, es el responsable del control del capital humano y nos afirman sus cercanos del capital económico.

El segundo que todo Victoria tiene en picota es a Mauricio Valdez, el secretario de servicios públicos. Nos afirman, se ha convertido en el rey de los pretextos y por lo mismo, la grave crisis de acumulamiento de basura en toda la capital.

Lamentablemente justo cuando el gobierno de Tamaulipas, el Dr. Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Finanzas que está a cargo de la matamorense Adriana Lozano Rodríguez, han anunciado la compra de vehículos.

Doce, algunos para la recolección de la basura, camiones cisternas; es decir, pipas, además de una barredora mecánica para la limpieza de las calles. Todo con el autorizado Fondo de Capitalidad para la casa de todos los victorenses.

Así, el tiempo para ambos funcionarios se les agota y en una de esas igual no les toca estrenar el nuevo equipo que el estado ha adquirido y está por entregar.

Digamos, pues, que están Loya y Mauricio a un 16 de descansar, porque si no se aplican, ambos personajes pueden ser los responsables de que los deseos de reelección del actual alcalde no se cumplan.

Dicho en política, qué cuentas le van a dar a la sociedad, a Gattás y al jefe nato de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Es más, si de plano mirándose al espejo se enteran de que no hay mayor capacidad y experiencia, que se “orillen pa la orilla” y que dejen la silla a otros victorenses más comprometidos con la llamada capital de todos los tamaulipecos.