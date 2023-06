De metros y elecciones

“Lo que quiso decir mi jefe fue que...”...

Sí, más o menos así fue como salió ayer a defender –o a explicar– las palabras de su jefe el secretario de Movilidad de Nuevo León, Hernán Villarreal...

Esto, en relación a lo que había dicho Samuel García, un día antes, sobre su intención de “expropiar” las zonas por donde va a pasar la Línea 6 del Metro en caso de que los alcaldes le nieguen el permiso...

Y lo que Hernán explicó es que no se trataría de una expropiación como tal –porque, efectivamente, sólo se puede expropiar una propiedad privada–, sino de una ESTRATEGIA JURÍDICA para continuar con la construcción del Metro aun y si los alcaldes en cuestión no ceden en dar el permiso...

Gobierno estatal buscará definir como “de primerísimo interés público” la construcción de una obra de movilidad masiva como es una línea de metro, lo que le pudiera permitir continuar sin la anuencia municipal... ¡Zazzz!

Habría que recordar que las banquetas, cordones y calles YA SON PÚBLICAS, o sea ya son propiedad de los gobiernos y en éstas tiene injerencia el estado y no sólo el municipio –recordemos que tramos de avenidas como Constitución son manejadas ya por gobierno estatal y no por Monterrey, por ejemplo...

Claro, hoy la ley prevé que para hacer una obra estatal se requiere permiso municipal –y así cumplir la norma y atender los planes municipales–, pero frente a esa legislación pudiera estar por encima el interés ciudadano de las mayorías, que incluye el derecho a un transporte público más eficiente, o al menos por ahí va la argumentación de Samuel y de su secretario de Movilidad.

Entonces, “lo que quiso decir Samuel”, diría Hernán, es que se buscará ejercer el derecho de dotar de esa vía de movilidad masiva a la ciudadanía aunque lo quiera impedir un alcalde ...y la palabra “expropiación” habría sido una manera de “explicar las cosas” pa que se entiendan... Pues va pa manera de interceder por el jefe del señor Villarreal... ¡Ufff!

***

Contundente: así fue el triunfo del priista Manolo Jiménez Salinas y su alianza de Va por México en Coahuila... Alcanzó un avasallante 56% –de acuerdo a los resultados preliminares del INE– frente al 21% del candidato de Morena, Armando Guadiana; y un 14% de Ricardo Mejía por el PT...

Con el mandato de Manolo –quien es nieto de Luis Horacio Salinas, fundador de las cabañas de Monterreal–, el PRI sumará más de 100 años de gobernar Coahuila, desde aquel 1927 que inició como PNR; o sea que este estado aún no conoce la alternancia, al menos a nivel gobernador, aunque podría decirse que ahora el PAN llega al palacio, pero ¡gracias al PRI!, que lo lleva en alianza...

Obviamente este triunfo de Manolo Jiménez trajo la presencia a Saltillo de los líderes nacionales de PRI, PAN y PRD, o sea Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, que anoche cuerpearon a Manolo en su evento en la plaza... De que el joven priista fue buen candidato, lo fue...

Claro, el mérito también es del trabajo que ha venido realizando el PRI como maquinaria con el gobernador Riquelme, que, le guste a algunos o no, siguió convenciendo a la mayoría coahuilense… El triunfo es una señal, además, de que la aplanadora morenista de AMLO también puede perder elecciones cuando la Oposición se organiza bien...

Y bueno, en NADA le ayudó a Morena la división que se generó cuando el “amigo de AMLO” Ricardo Mejía se fue de candidato del PT, dividiendo el voto moreno y canibalizando las simpatías por la 4T...

Que, la verdad sea dicha, siempre nos quedará la duda: ¿realmente la de Mejía fue una rebeldía sin control?... ¿O habrá habido, como dicen algunos sospechosistas, “concertacesión” tras bambalinas entre Morena y el PRI, para “catafixiar” Edomex y Coahuila?... ¡Megauuuuufffff!

***

Podrán traerlo de bajada y bajo investigación con instancias federales, podrán clausurarle sus oficinas, pero lo cierto es que el señor Paco “Hundredfires” Cienfuegos operó para el PRI en Coahuila, y entregó resultados espectaculares...

Acuérdese que el nuevoleonés Cienfuegos fue designado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI como delegado en Coahuila para estas elecciones; o sea, como el hombre fuerte y enviado del centro para coordinar –coloquialmente se dice “operar”– tooodo el esfuerzo de la alianza opositora el día de la elección...

Según el último dato al cierre de esta columna, en ese estado se ganó no sólo la gubernatura sino el carro completo con los diputados de los 16 distritos... Había riesgo con Piedras Negras, pero dicen los que saben que como el estado se puso férreo y detuvo a 17 operadores de Morena que venían a coaccionar el voto, ni ese distrito pudieron sacar los de la 4T... O sea, Morena no ganó NI UNA en las urnas... Y bueno, si eso no es “delivery” del “Hundredfires”, ¿qué es entonces?...

¡¡Yássas!!