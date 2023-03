De olores, sabores y cosas peores

El lunes pasado, cerca de las 20:00 horas en delante, se activaron las redes sociales con la queja de los usuarios de que se percibían olores muy fuertes que parecían como orines de mascota. A otras personas les pareció que ese olor era de algún químico, se especuló que había una pipa con fuga de un gas que se usa para darle olor al gas natural a manera de ser detectado por ser originalmente inoloro. Lo que se supo por la noche fue que los elementos de Protección Civil del estado y los de los municipios andaban buscando la causa de esos perfumes que invadieron la atmósfera del área metropolitana.

Hubo muchas teorías, algunas hasta conspirativas; siempre el vacío de información genera especulación y con ella los más variados y hasta múltiples memes que tienen que ver que si los felinos, que si la limpieza del estadio casa de nuestros Tigres, en fin. Lo que realmente se sabe que ocurrió por parte de la opinión de especialistas es:

“El episodio de la noche y madrugada del 13 de marzo de 2023 fue ocasionado en su gran mayoría por una fuente importante de SO2 ubicada en el este del área metropolitana de Monterrey, de acuerdo con los niveles de concentración.

Esto además se concluye debido al escalonamiento de los reportes que iniciaron en los municipios localizados en el este, tales como Cadereyta, Juárez y Guadalupe.

Según los reportes, el gas tenía un olor áspero y picante provocando síntomas agudos en la población específicamente en las vías respiratoria y en la boca. Los síntomas reportados por la población coincide con los provocados por la inhalación de distintos gases, entre ellos, el dióxido de azufre” (SMA).

Se sabe que en los procesos de la empresa productiva del Estado denominada Petróleos Mexicanos, alias Pemex, por las noches liberan sustancias que contienen azufre, dióxido de azufre (SO2), pero resulta que no contaban con lo espeso del las nubes que no permitió que esos gases se dispersaran más arriba, se dice que permanecen muy cerca del suelo, sin que esto sea literal; se refiere a una altura en la que nos queda muy cerca de tal manera que lo podemos oler o percibir por los sentidos, por eso hubo irritación de ojos, gargantas y en general molestias en vías respiratorias, y con el viento que prevalecía fue suficiente para que se impregnara la metrópoli, dicen que con olor a infierno (no sé ha que huele el infierno, pero si así es, hay que portarnos bien).

Afortunadamente, no se sabe de casos graves que hayan afectado a la población o que hayan requerido hospitalización; por estos motivos, debo mencionar que estos son datos de informes preliminares que se han hecho públicos y que deben complementarse con la voz autorizada del vocero de la mencionada empresa pública a quien se le debe conceder el beneficio de audiencia o que pueda expresar lo que esté a su alcance. Ellos serán los que puedan informar a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en sus instalaciones. en caso de que se confirme como se espera, que sean muy sinceros y se informe siguiendo los principios que ha marcado el mismo Presidente en cuanto a NO mentir, con ello venga la explicación técnica de lo que ocurrió y sobre todo cómo se van a corregir este tipo de hechos que trastornan el aire que respiramos y que nos une a todos sin importar filiaciones políticas, credos o aficiones deportivas.

Hoy tenemos estos malos olores y la gente saltó de su comodidad para preguntar y reclamar, espero que de hechos así surja una mejor conciencia sobre que el problema del aire contaminado es de todos los que aquí habitamos y que ya no es tiempo de echar culpas, en todo caso ver cómo podemos cada uno dentro de la esfera de nuestras competencias disminuir las emisiones a la atmósfera.

Les platico y recuerdo que estamos en la construcción del Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire y que en él se espera contar con muchas y muy importantes industrias de diferentes tipos que están dispuestas a comprometerse a mejorar sus procesos, con tecnología, combustibles y mejores prácticas para reducir gradualmente sus aportaciones de emisiones contaminantes, con una meta puesta en 2033.

