Debanhi: Olvidada, como en la foto...

Una muerte, dos fiscalías, 12 meses y CERO detenidos... Así podría resumirse el lamentable caso –y la aún más lamentable actuación de la autoridad, en especial de la FGR– sobre la tristemente célebre Debanhi Escobar...

Es de no creerse que, a un año, no haya claridad suficiente sobre el hecho, y mucho menos certeza, siendo que es un caso que causó inédito dolor y revuelo en la comunidad, y que tuvo difusión no sólo nacional ¡sino hasta internacional!...

La pregunta es obligada: ¿para qué atrajo el caso el gobierno federal, si su avance ha sido prácticamente NULO? ¿Sólo para colgarse la medallita en el momento?... ¿Y a qué le apuestan HOY la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el fiscal Alejandro Gertz Manero? ¿Al olvido?... ¡Ufff!

Ah, porque, mire usted esta tan indignante comparación: mientras que el asesinato de dos estadounidenses –y plagio de dos más– fue resuelto en CUESTIÓN DE DÍAS en marzo pasado por autoridades federales y tamaulipecas, el crimen de Debanhi –si es que fue crimen– SIGUE sin ser resuelto satisfactoriamente… O sea, ¿lo tiene que pedir Estados Unidos, o quéee?...

Conste: Ya DOS FISCALÍAS le metieron mano al caso: la de Nuevo León durante cinco meses, y durante los otros siete la Fiscalía General de la República (FGR); y nomás para recalcar, la Fiscalía estatal fue la que más avances y pruebas hizo públicas, mientras que la federal hizo sólo alegatos espectaculares que NO ha corroborado… ¡Para dar vergüenza!

Así, la FGR, ni con todos los elementos que recopiló la estatal, ha podido demostrar su tesis del crimen y mucho menos ha detenido a alguien ni hecho justicia a la familia de la jovencita… De no creerse, ¿no?

Lamentable que en estos 12 meses sepamos sólo de conjeturas, para un caso que es emblemático sobre los peligros que corren las mujeres en México… A ver con qué le salen a los papás de la víctima, que ya están pidiendo audiencia no sólo con Rosa Icela, sino ¡con el mismo Presidente!, para conocer los “avances” de la investigación… ¡Ufffff!

***

Es de llamar la atención que en la más reciente encuesta de percepción ciudadana del Consejo Nuevo León –este organismo donde se encuentran gobierno, IP, ciudadanía y academia– se revele que la preocupación –y exigencia– número uno de los nuevoleoneses hacia su gobierno sea de índole económica, por encima de los demás temas...

Según la encuesta, que está próxima a presentarse de manera oficial y con todo su detalle, la petición de “generar empleos bien remunerados” obtuvo el 19% de la preferencia y por lo tanto aparece en primer lugar de todas, seguida sumamente de cerca por la de “combatir la inseguridad”, con 18 por ciento... O sea que lo económico, por primera vez en mucho tiempo, aparece arriba –aunque poquito– de la preocupación sobre la seguridad... ¡Órale!

Habrá que ver cómo lo interpretan los expertos del Consejo NL, pero de entrada no suena descabellado pensar que los nuevoleoneses tienen muuuy presente lo caro que están las cosas, y cómo a la hora de pagar en el súper el total es prácticamente el doble de lo que se pagaba por los mismos productos hace pocos años... Los precios han sufrido terribles alzas, en especial los alimentos, y esto le pega a TODOS los nuevoleoneses...

Cierto, “chamba” no nos falta: somos el estado número uno en empleo, pero una cosa es tener trabajo y otra el poder adquisitivo: enfrentar que tu sueldo ya vale mucho menos...

Y si bien es cierto que la inseguridad preocupa, también es cierto que las cosas en este rubro se han mantenido dentro de lo tolerable en la administración de Samuel García, en especial ante el reforzamiento del área que ha hecho Gerardo Palacios Pámanes, pues tanto los homicidios como los delitos patrimoniales han bajado de forma importante...

Ahora el reto para muchos ciudadanos, pareciera, es recuperar los estándares de vida perdidos frente a la inflación y a la alocada alza en algunos de los productos y servicios básicos... Por eso seguramente destaca la petición de “generar empleos BIEN remunerados”...

Entonces, sí es muy bueno –y aplaudible– que lleguen más y más inversiones al estado, pero hay que ver ¿qué inversiones son?...

Esas que den chambas de buena paga A LOS NUEVOLEONESES –no a especialistas traídos de fuera– son las que más necesitaremos, y serán las que más deba buscar esta administración, y NO NADA MÁS las que sólo buscan la MANO DE OBRA BARATA... ¿O no?... ¡Ojoooo!

***

Por cierto, y hablando de economía, si usted era de los que creían que una guerra tan lejana como la que libran Ucrania y Rusia no nos afectaría, pues ya nos dimos cuenta que sí, que sí nos pega… ¡Ouch!

Ahí le va: en este momento los amantes de comer pan blanco y pan dulce están padeciendo “las de Caín” ya que el precio de este producto –que por décadas ha sido parte de la canasta básica de los mexicanos– está por las nubes... Su precio ha subido ¡más del 150%!, según los propios comercios....

¿Y por qué? Pues porque el conflicto bélico dificulta el traslado y exportación de millones de toneladas de granos, trigo y cereales provenientes de Ucrania y Rusia, dos de los mayores productores mundiales de esos alimentos… ¡Aaah, jijos!

Así que ya sabe, como el efecto mariposa, cuando los cañones suenan en Europa Oriental, los precios de la harina y el pan suben en México y el resto del mundo… ¡Zaz!!

***

En la polaca corcholatera, al que le están pegando salvajemente con presunto “fuego amigo” es al canciller Marcelo Ebrard, una de las corcholatas favoritas de AMLO para encabezar a Morena en la campaña presidencial de 2024…

A Ebrard se le ocurrió publicar en Twitter la foto de una bebita a la que se ve “hojeando” su libro, su plataforma política con la que espira a ser presidente…

Peeero seguidores de otras corcholatas y decenas de supuestos “bots morenistas” se le fueron encima a Ebrard, acusándolo de abusar de menores con fines políticos, por lo que al canciller no le quedó de otra que bajar la imagen de las redes… ¿Cómo la ve usted?

¡¡Yássas!!