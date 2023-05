Del pacto al coloquio, todo por el aire

Cuando platicamos de temas de calidad del aire, ante cualquier foro de amigos o de ciudadanos, de inmediato responden los que integran el diálogo de “antes que nada, cierren la refinería, las pedreras, traigan otra gasolina, cierren las empresas”, y así la respuesta usual es culpar a otros y que cuando los demás estén bien, entonces platicamos; bueno así era, pues se está pasando del discurso a los hechos, aunque las cosas en este tema no se resuelven de un día al otro, lo más importante es que ya se está haciendo lo elemental, que es empezar y poner por delante la voluntad, pero sobre todo la salud.

El jueves de la semana pasada, estuvimos reunidos en la Nave Lewis del Parque Fundidora con muchos empresarios, académicos, comunicadores, organismos de la sociedad civil, autoridades federales y municipales, en la firma del pacto por la calidad del aire que forma parte del PIGECA, que es el Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire, evento que fue presidido por el gobernador que ha mostrado ser el más interesado en temas de medio ambiente, Samuel García. En la reunión se confirmó la voluntad de muchos de los actores de nuestra comunidad, algunos aportantes de emisiones de partículas, otros automovilistas, ciudadanos en general, todos interesados en tener mayor calidad de aire en beneficio de nuestra salud.

Este pacto viene acompañado de compromisos serios y puntuales para reducir la generación de emisiones, utilizando herramientas tecnológicas, aditamentos, cambios de combustibles, reorganización de procesos, montos a invertir y desde luego metas tangibles en toneladas de emisiones de los contaminantes criterio que más daño hacen a la integridad física de las personas.

Este plan está trazado a los próximos 10 años, pero con acciones que ya se ponen en marcha, de manera que se deben empezar a ver cambios a partir de que se inicien las medidas por cada empresa de las que participan, y que se siguen sumando cada día más.

Ahora los siguientes pasos son darle seguimiento a los programas individuales, supervisar que se lleven a cabo esos programas ofrecidos voluntariamente, también buscar vincular el conocimiento con la práctica empresarial, esto con apoyo de los científicos e investigadores de la academia que han participado muy intensamente en la construcción de este plan.

Luego, durante el fin de semana, el sábado 13 para ser precisos, el mismo gober recibió al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunió exactamente en la refinería Ing. Héctor R. Sosa, lugar donde tuvieron oportunidad de platicar con la secretaria de Energía, Ing. Norma Rocío Nahle García, y el director general de la petrolera, Ing. Octavio Romero Oropeza; ante ellos se realizaron las peticiones emanadas de las demandas ciudadanas y las recomendaciones de los especialistas, pero lo fundamental es que salieron haciendo anuncios de que habrá un nuevo proyecto de inversión para implementar acciones tendientes a bajar la emisión de gases, así como otros contaminantes que por el proceso de refinación del hidrocarburo salen como parte final. Lo que se espera es que se reduzcan substancialmente los efectos contaminantes, con mas de $3,000 millones y quizá hasta $5,000 millones, cifras que deben alcanzar para que se note una disminución muy significativa e importante. Ya se sumó Pemex, empresa de competencia federal al PIGECA. Todo esto esta dentro del plan maestro de corresponsabilidad, donde participan Educación, Movilidad, Salud y desde luego Medio Ambiente.

Desde el martes 16, y hasta el día de hoy, se lleva a cabo el Coloquio de la Calidad del Aire y Salud. Inició en el Tec de Monterrey, el miércoles en la UDEM y concluye hoy en la UANL. En estos eventos están participando una serie de ponentes de muy alto nivel, enunciarlos por su nombre y grado académico no seria posible con todo el espacio de la columna, pero hasta la representante de la ONU Medio Ambiente estuvo participando con su ponencia.

Ayer se tocaron temas de salud, se ve y se nota que se pasa de los discursos a las acciones, aunque siempre hay incrédulos, detractores, apáticos, a los que no los convence nadie de que lo que se está haciendo es mejor que lo anterior y todos los esfuerzos son poca cosa ante los que sólo cuestionan pero no los vemos en ningún lado aportando algo de beneficio para la comunidad. Ojalá esas voces pasen del discurso a las acciones en beneficio de quienes dicen representar, es tiempo de plantar árboles, de no permitir que nos tiren basura ni escombros en los ríos y terrenos, que no se queme basura, ni llantas, entre otras muchas cosas que bien pudieran estar previniendo. Me gusta la crítica, pero me gusta más cuando hay propuesta, pero sobre todo cuando hay congruencia.

luisgerardotrevinogarcia@gmail.com

Twitter: @luisgfortaleza

Instagram: @luisgerardotrevinogarcia

Instagram: @fortalezaciudadana

Fb: Fortaleza Ciudadana compromiso por la seguridad

Fb: Luis Gerardo Treviño García