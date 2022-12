Delincuencia en Monterrey y una muchacha en apuros

La madrugada de ayer, tuve que dejar en su casa a un familiar por la carretera nacional. Eran pasadas las 3:00 horas.



De regreso, mientras circulaba en mi carro, me topé con una joven de 15 o 16 años, pidiendo auxilio en medio de la noche desierta.



Cuando bajé el vidrio me comentó, a punto de la histeria, que su camioneta SUV estaba sin gasolina y había perdido su celular.



¿Qué hacer en estos casos? ¿Ayudarla con el riesgo de que la menor sea una carnada de secuestradores? ¿Jugarse la vida en un fortuito lance de dados? ¿O mejor acelerar y seguir de frente?



Decidí detenerme.



Bajé de mi carro. Me volví para ambos lados, rogando que no hubiera nadie oculto, al acecho.



Pedí (casi imploré) a la joven que subiera a su carro para remolcarla hasta la gasolinera más cercana. A un kilómetro estaba la primera: sin despachador. La segunda: sin despachador también.



El crimen organizado ha provocado el cierre de muchos comercios en Monterrey, en especial en el tramo de esa carretera; comercios que antes abrían las 24 horas.



La delincuencia remodela para mal el paisaje urbano: avenidas solitarias, restaurantes vacíos, pueblos fantasmas; temor de circular de noche.



Colonias populares desoladas. Los negocios exprimidos por chantajes de protección. Negocios-pantalla para lavar dinero.



Muertos con violencia: un camposanto colosal. Muchos de ellos, víctimas inocentes de una guerra que no era su guerra: sólo les tocó estar en el lugar y en el momento equivocado.



Y los jóvenes con un futuro negro, de no remediar esta situación que puede incrementarse con la llegada de los procesos electorales en el 2024.



Algo parecido a esta jovencita pidiendo auxilio en medio de la carretera.



Por fortuna, más adelante, a dos kilómetros, estaba otra gasolinera, está sí con despachador.



El hombre surtió de gasolina con indiferencia. La jovencita me agradeció el auxilio que le di y huyó a la nada como alma que lleva el diablo.



Cuando le conté esta historia a una amiga, me regañó: “¿Y si hubiera sido una trampa? Pudieron secuestrarte, herirte, matarte”.



Me exigió mi amiga que no volviera a ayudar a nadie sobre la carretera, en la madrugada.



Y caí en la cuenta: ¿tanto nos ha cambiado la delincuencia, que no nos atrevemos a apoyarnos entre nosotros?



¿Lograron los criminales acabar con la solidaridad de los regiomontanos?



¿Se trata de ser egoístas y vivir sin asistir a nuestros semejantes?



¿Mejor seguir de largo en nuestro carro en caso de ver a una persona en apuros en medio de la noche?



El temor vuelve insensible a la gente; termina por volvernos mezquinos.



Es común toparse con una persona lesionada en la calle y que la gente pase por encima de ella, sin advertir su sufrimiento.



No podemos donarles esta victoria a los delincuentes. La vida sin colaboración social no es vida.



Por algo nos formamos en sociedad.



Por algo vivimos en comunidad.



Por algo no somos bestias, sino seres humanos.



Le contesto a mi amiga que ni modo: si una persona vuelve a pedirme ayuda, en medio de la carretera, tendré que frenar y brindarle mi mano.



¿No creen que eso nos hace más dignos? ¿que eso nos restaura los valores? ¿que eso nos hace humanos?



Habrá que reflexionar comunitariamente sobre estos asuntos.