Destapan al nuevo ‘Monterrey VI’

Una sorprendente noticia fue destapada en pleno foro del agua organizado por El Horizonte...

Y es la de que el proyecto de un acueducto al río Pánuco para Tamaulipas y NL –lo que antes se llamó Monterrey VI– no sólo no está muerto: está vivito y coleando y se encuentra en la mesa de proyectos estratégicos del gobierno federal…

Así lo dijo Luis Carlos Alatorre Cejudo, delegado de Conagua en la región noreste, quien además lo calificó como “muy viable”, y que podría ejecutarse tan pronto como en el siguiente sexenio presidencial, que, by the way, ya está a la vuelta de la esquina...

Y ahí le va lo más novedoso de la declaración: que el proyecto hoy no contempla sólo un acueducto, ¡sino tres!... Mismos que se construirían en diferentes fases, cada uno para llevar 5 metros cúbicos por segundo de agua, y así completar los 15 a los que tiene derecho Nuevo León…

Estos tres acueductos serían financiados no sólo por NL, sino también por Tamaulipas y obviamente la Federación… ¡Óraleee!

***

En un asunto espinoso, a la CFE ya le está haciendo “corto circuito” la deficiente infraestructura para distribuir energía en Nuevo León y a nivel nacional, pues hoy por hoy son constantes los apagones en estos lares... Tantos, que ¡pareciera que se está cayendo en pedazos el sistema!...

La verdad sea dicha, esto no lo veíamos hace muchas décadas en México... Hasta parece que estamos regresando a los años 70, cuando a cada rato se “iba la luz”, y no podías depender de una energía eléctrica continua y segura... ¡Pues haga de cuenta!…

La bronca es que hoy la electricidad es aún MÁS indispensable... Hace 50 años podíamos sobrevivir con velas o linternas y seguir con las actividades, pero hoy con todo lo cibernético, sistemas inteligentes, y todo lo que usa Internet, requiere ¡luz!...

Vamos: gran parte del trabajo se hace en línea, las operaciones bancarias se hacen por celular, no se diga la compra de artículos, la casa inteligente, la seguridad por videocámaras... O sea, estar sin luz en la casa o la oficina es ¡fatídico!... ¡Te paraliza!... Y ahí le encargo cuando todos tengamos un Tesla –jeje– ¡y no haya manera de recargarlo!

Ante este panorama, muchas voces, incluida la IP, están poniendo el dedo en la llaga: es una realidad que el monopolio que ejerce la CFE no permite que “le hagan sombra” otras empresas.. Si en cambio se abriera ese mercado, los nuevos jugadores podrían hacer competencia, empujar eficiencia y mejorar los estándares… ¿O no?

***

Y hablado de cortes, ahora Agua y Drenaje le está echando la pelotita –y con justa razón– a los apagones de la CFE, porque les afectan los bombeos de agua a los tanques, así que aquí la gente de la Comisión Federal de Electricidad tiene muuucho qué explicar y sobre todo muuuuucho qué hacer… ¡Zaz!

***

Pasando a la polaca nacional, muy diferentes escenarios luce el PRI en distintos puntos del país, porque mientras en Coahuila está más sólido que nunca –acaba de ganar la elección, gubernatura y Congreso local con casi carro completo– y de nuevo se afianzó como el partido dominante, en Hidalgo y Sinaloa parece ocurrir todo lo contrario…

En Hidalgo el otrora partidazo está sufriendo una desintegración a marchas forzadas, todos sus ochos diputados renunciaron al PRI el martes; en Sinaloa se quitaron la playera tricolor 10 reconocidos militantes; y quedó diezmado en su bastión eterno el Estado de México, que perdió a manos de Morena en la pasada elección… ¡Uffff!

Entonces son dos panoramas contrastantes y aquí la pregunta a hacerse es: ¿Cuál va a ser el panorama que va a predominar, habrá más Coahuilas donde el PRI renazca o habrá más Hidalgos donde prácticamente lo borren del mapa?… ¡Ay caaa… nijo!

***

Por cierto, y hablando del PRI, el diputado federal y líder de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, tiene “otros datos” y dijo ayer que el PRI en Nuevo León se va a ir en 2024…

Desde la máxima tribuna, Máynez acusó que el PRI nuevoleonés “está desquiciado” y poniéndole trabas al gobernador Samuel García, pero que el próximo año su partido echará en definitiva al PRI y al PAN del Congreso y municipios… ¿Será?

***

Y ya para despedirnos, le recordamos que si no hay cambio de programa, este jueves la SCJN dará la puntilla final a la reforma electoral obradorista, bautizada por el mismo AMLO como su “Plan B”...

El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek perfila la invalidez total de la reforma electoral del presidente López Obrador por las mismas causas por la que ya se invalidó la primera parte de esa reforma: el desaseo de Morena y aliados al cometer graves violaciones en el proceso legislativo para aprobar esa ley en las dos cámaras… ¡Pácatelas!

La cosa se puso caliente ayer por la tarde cuando la Consejería Jurídica de AMLO advirtió que si la Corte invalida hoy el Plan B, se demostraría que está “al servicio de las minorías parlamentarias” y no del pueblo de México… Un poco de sal y limón a la llaga.

¡¡Yássas!!