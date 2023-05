Muchas veces las situaciones adversas nos llevan a generar una fuerza que de otra manera no lograríamos.

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ver un video de uno de los maestros espirituales que más me han orientado en mi camino hacia una vida plena, el video dice que la vida no está diseñada para hacernos felices sino para desafiarnos momento a momento ya que al ser la vida un proceso de tantos cambios, en lo que nos vamos adaptando a algo, esto ya cambio o en lo que estamos disfrutando algo, esto se termina.

Antes de comenzar a ver dicho video traté de darle sentido a su propuesta y es que de manera instintiva tendemos a buscar en el mundo todos los recursos que nos permitan a nosotros lograr una felicidad sostenible, pero por más que lo intentamos, se vuelve literalmente imposible e incluso desgastante querer lograr siempre las metas propuestas por nuestra mente y que todo el mundo y las personas que en el habitan, se adapten a nuestros gustos y caprichos.

Una vez que comencé a ver el video, tal cual lo había previsto, Eckhart Tolle lo fue explicando magistralmente: la vida no está hecha para hacerte feliz sino para forzarnos para tener que aprender de cada experiencia y con ello ir creciendo en sabiduría y resiliencia e ir encontrando dentro de nosotros dicha felicidad, ya que el estado de bienestar que depende de lo exterior, es demasiado inestable para darnos una satisfacción sostenible, pero si aprendemos a encontrar las pepitas de oro que se esconden en medio de los problemas que vivimos, estas joyas irán aumentando nuestro tesoro interior para volvernos seres humanos plenos.

Mi maestro de vedanta, Jorge Luis Jauregui lo dice de una manera sencilla pero contundente: la vida es como una lija que va puliendo la mente para que cada vez sea más clara y con ello ver la realidad de una forma más asertiva, por lo que en la medida que llegue a nosotros una experiencia retadora, conectarnos al presente nos puede dar la calma y claridad para atenderle.

Y así como un carbón mineral al verse sometido a presión y calor pasa a convertirse en un hermoso diamante, así mismo nosotros en la medida que vivimos presiones en nuestra vida y mantenemos nuestra integridad para no fisurar nuestros valores, iremos cada vez siendo más resistentes y lograremos, como el diamante brillar con luz propia.

Por tal motivo te invito a no desesperarte cuando las personas y el mundo no son como tu quieres, de hecho, nunca lo serán, pero si no te desesperas y logras mantenerte presente, esos problemas, esas personas hostiles o injustas serán grandes maestros para tu desarrollo integral y podrás abrazar cada experiencia de una manera natural y sensata, si te dañan realmente, te alejas para protegerte, si solo te incomodan, podrás adaptarte a esa situación o persona y seguir brillando con tu luz interior y tal vez, solo tal vez, tu luz los ilumine y les enseñe el camino para una vida plena.

Hasta el siguiente momento presente.