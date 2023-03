WIKIPEDIA: “El estilo de Gould apenas evolucionó en 40 años, caracterizándose por el cultivo de la caricatura, realzado por un fuerte contraste de las manchas de negro. El cineasta Federico Fellini la consideraba ‘100 veces más hermosa que la mejor película americana de gánsteres’.

Dick Tracy se trasladó más allá de las viñetas. En 1937 salta simultáneamente a la radio y el cine. Hubo un programa diario de 15 minutos entre 1937 y 1939, para la Mutual Network, y patrocinado por los cereales Quaker Puffed Wheat. Más tarde regresaría, en igual formato, en 1943, esta vez para la NBC Blue (después conocida como ABC), con patrocinio de los caramelos Tootsie Roll; en 1946 varía al formato de un programa semanal de media hora, y en 1948 desaparece. Pero su historia en el cine –e inclusive la televisión– es larga.

En 1937 es trasladado a la pantalla grande. En aquel entonces, la productora Republic Pictures Corporation comenzaba a convertirse en la reina de los seriales. El serial de Dick Tracy es abordado al año siguiente de debutar en el campo, cuando aún se estaban forjando en la materia. Quizá por ello, cuando la Republic habló con el Famous Artist Syndicate para conseguir los derechos, éstos se mostraron un tanto renuentes, y tras batallar un tanto, al fin se logró. Acaso los del sindicato tuvieran razón, pues los cambios efectuados en el guion con respecto al cómic original fueron ostentosos. El más fundamental, variar la profesión del protagonista: En las historietas originales, Dick Tracy era un agente de la policía; aquí lo convierten en un agente del FBI, uno de los famosos G-Men, los hombres del gobierno.

En 1945 se estrenó un largometraje dirigido por William Berke, y con Morgan Conway y Anne Jeffreys en los papeles principales.

En 1990 se filmó una película con este nombre, protagonizada y dirigida por Warren Beatty, con Madonna como protagonista femenina (Breathless Mahoney), Al Pacino en el personaje de Big Boy Capice y diversas apariciones breves (cameo) de varias estrellas, como Dick Van Dyke, James Caan, Kathy Bates y Mandy Patinkin. La canción Sooner or Later (Tarde o temprano), cantada por Madonna, ganó el Oscar. Como consultor fue contratado Sheldon Dorf, editor y guionista de cómic que había contribuido a transmitir el cómic de Dick Tracy a las nuevas generaciones.

También se realizaron varios videojuegos de Dick Tracy: una adaptación de Bandai para NES, dos de Sega para Master System y Sega Mega Drive, y otra adaptación de Titus Software para diferentes sistemas de 8 y 16 bits (Amiga, Atari ST, C64, DOS, Amstrad CPC, ZX Spectrum y GX-4000).

La película de 1990 narra una historia de crimen, comedia y acción. “La adaptación fílmica de Dick Tracy en 1990 tuvo cierto éxito pero no el esperado; fue una producción onerosa y requería fuertes ganancias. El género de cómic no era muy tomado en serio para el cine y a menudo se consideraba ‘sólo para niños’. Pese a ello, el filme tiene una espectacular realización conceptual. Como si se tratara de un cómic, todos los colores son básicos y no hay tonos medios. Sólo hay un rojo, un azul, un amarillo. Warren Beatty interpretó a Dick Tracy (personaje que tuvo como nombre original Plain Clothes Tracy) y recibió fuertes críticas, así como el resto del elenco. La película fue analizada al extremo cuando en realidad sólo intentaba ser una cinta divertida. Y sigue siéndolo”.

En el slang gringo, “dick” es uno de los muchos apodos del pene (la pipilina, para las mentalidades pudibundas de la generación anterior).