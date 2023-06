Diez cosas anormales, normales

La construcción de esta narrativa es literal atípica. Esto es, debido a que sólo escribiremos 10 cosas anormales que suceden en nuestro país; Nuevo León incluido obviamente. El partido político en el poder hace y deshace como quiere. Morena (a nivel nacional) y Movimiento Ciudadano (a nivel local), me explico.

Mire usted, tenemos una sucesión presidencial donde todo el país no para de hablar de “las corcholatas”; éstas, bien entrenadas en la materia, están empezando a poner en práctica “las mañas” aprendidas en su trayectoria política como operadores. Al grano…

1.- Claudia Sheinbaum, la preferida con discurso muy acartonado, inicia su campaña para lograr la candidatura de Morena en Oaxaca, deseando tener el reconocimiento de nuestros compatriotas que representan una gran parte del origen de México. Los líderes del movimiento indígena de toda esa región le dieron su apoyo. La señal de arranque parece que le aclara el proceder para lograr el objetivo de “ya sabes quién”.

2.- Marcelo Ebrard, con intenciones “muy bien pensadas” cañonea con su osada y presunta creación, si llegara a la presidencia de la república, de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, no es sólo la creación o no de esta secretaría, sino que “invitaría”, si aceptase en dado caso, al “hijo más astuto para la política” del presidente López Obrador. Obvio que dijo: “Nanáis paloma” a ese barco no me subo (al menos por ahora). No obstante, Marcelo logró ponerse en boca de todos.

3.- Adán Augusto López, en su inicio de campaña desdeña los $5 millones de pesos que Morena le ofrece para sus gastos electorales internos. Su discurso de negación pareciera que no necesita dinero y demás cosas de Mario Delgado, máximo dirigente de Morena. La verdad de las cosas no convence con su plan de austeridad extrema. Dijo que no necesita “dinero del pueblo” para su campaña tal y como se formó el partido al que pertenece”. ¿Usted cree?

4.- Ricardo Monreal Ávila desde Zacatecas, su estado natal (y el mío también), pronuncia su “speech” algo ensimismado y sobre todo muy técnico. Poco público por ser el estado donde su hermano es el gobernador.

5.- Gerardo Fernández Noroña, con su “típica personalidad” expresa que él será el ungido del proceso de “consulta” para suceder al “compañero presidente López Obrador”. Sin embargo, afirma que al no lograrlo será senador de la República. Ya se declaró derrotado.

6.- Manuel Velasco Coello, postulado por el Partido Verde Ecologista y aliado de Morena, sabedor que sus posibilidades son las más ínfimas, manifiesta que logrará continuar con los programas sociales creados por Andrés Manuel López Obrador. ¿Será posible esta temeraria expresión?

7.- Samuel García, gobernador de nuestro estado, declara que por la ola de calor “DEJA A CRITERIO DE LOS PADRES DE FAMILIA SI SUS HIJOS ASISTEN O NO A LA ESCUELA”; sabedor de las verdaderas condiciones de los deprimentes edificios. Y, de ribete, le otorga TODO EL PODER a su esposa Mariana para que encabece “una cruzada” y lograr convencer a padrinos que donen “UN COOLER”. Como dijo María Julia Lafuente: Ni a aspirina llega.

8.- El pueblo está tomando las calles interrumpiendo el tráfico por la falta de suministro de energía eléctrica (con justificada razón) debido que en muchos de los casos no tienen energía por más de una semana. Algo parecido por la falta del vital líquido el año pasado. ¿Recuerdan? La Comisión Federal de Electricidad (al igual que Agua y Drenaje) exhibida por su incapacidad en su máxima expresión.

9.- El aire que respiramos (desde hace mucho tiempo) está demasiado contaminado. El gobierno del estado exhibe a empresas que expiden “el veneno”; no hay acciones contundentes que encaminen a la mejoría de esta gran problemática. Siempre es lo mismo.

10.- El tráfico vial (movilidad) del área metropolitana NO ESTÁ CONGESTIONADO. Ello obedece, principalmente, porque los niveles medio superior y superior ya concluyeron su semestre. Se puede desplazar con facilidad. La solución (como ya lo habíamos expresado) está en que el estado TOME LAS RIENDAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR; al igual que el vecino país del norte. Al retornar a clases en el ciclo 2023-2024 volveremos a lo mismo.

La lista se puede extender a más de 100 ejemplos de COSAS ANORMALES, NORMALES en nuestro México y Nuevo León. Aquél (“ya sabes quién”) aferrado a su corcholata preferida; y éste (el gobernador del estado) aguerrido en el pleito con los del PRIAN. ¿Cuál mejoría?

¿Alguien nos puede explicar, con fundamento en mano, dónde está la 4.ª Transformación? Asimismo, en casi dos años de gobierno ¿Cuáles son los cambios sustantivos? Una más: La impartición de justicia en el estado está más lenta que la canción de Alberto Benita: El paso de la tortuga. ¿O no?