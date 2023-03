El absolutismo neototalitario

DEL TOTALITARISMO: El totalitarismo es otra forma de dominación. Pero que pretende que la sociedad asuma unos valores nuevos. Distintos a los anteriores. El totalitarista pretende formar a los ciudadanos en una nueva manera de pensar y tocar todos los aspectos de sus vidas. Trata de construir un hombre nuevo. Transformar al anterior en uno mejor modificando su entorno. El nuevo hombre: la nueva sociedad. La transformación definitiva. La que va más allá de las revoluciones.

Politiza todo y a todos para poder quitarle legitimidad a lo privado. No quiere que lo acepten y nada más. Exige que sea con entusiasmo, con participación, sin crítica, con servilismo. Quiere tener legitimidad política. Se presenta a sí mismo como representante de la verdadera voluntad general y del bienestar público. Actúa en nombre del pueblo sirviéndose de plebiscitos, encuestas y hasta elecciones.

Porque es el pueblo quien lo pone y le dicta su voluntad. El pueblo y él son uno mismo. Antes de él no hay nada. Sólo basura y corrupción. Él es también un mesías. El que la historia necesitaba para perfeccionarse.

Pero no es solamente un redentor. No viene a liberar al pueblo de los opresores. Viene a liberarlo de sí mismo. De su ignorancia.

Para el absolutista el pueblo ha sido condescendiente y por ello, malo. Viene a redimirlo de sus pecados. En cambio, para el totalitario el pueblo es bueno pero ha estado viviendo en la oscuridad. El absolutista le da espacio; el totalitario le crea uno nuevo. El totalitario no viene a redimir; viene a transformar el mundo para que sea el lugar ideal para el hombre oprimido, puro, verdadero.

El absolutista regula lo público sin importarle lo privado. Para el totalitario, la transformación de lo privado es fundamental para regular lo público. La transformación debe ser total. Del ser, de las instituciones, de la economía, de la política y finalmente, de la sociedad.

Los totalitarismos suelen adoptar dos formas:

· Populismos donde se justifica su respaldo por provenir del pueblo.

· Dictaduras donde su respaldo se justifica para salvar al pueblo.

Las formas de llegar ahí pueden ser diversas, pues no son legitimadoras. La legitimidad la crea el paradigma anterior. Depende del desarrollo que adopte el totalitarismo.

Los totalitarismos son, en definitiva, desviaciones de las democracias, abusos del derecho. Por eso se autojustifican por beneficiar a las mayorías. Toman las herramientas de un sistema frágil y las dominan para justificar su presencia, despojando al sistema original de su esencia. Tienen que rodearse de personas que sin esa oportunidad jamás serían alguien. Por eso colaboran sin titubear.

El absolutismo es un deseo para ejercer el poder. El totalitarismo es la forma de lograrlo con un disfraz democrático.Porque su falsedad permite justificar la ruptura de cualquier límite.

¿Qué elementos permitieron en el pasado el nacimiento de los totalitarismos y si hoy existen o desaparecieron?

El primer elemento fundamental para el nacimiento de los totalitarismos en el pasado es la industrialización. Ésta produjo que los grupos primarios perdieran valor a través de la independización de sus miembros. La familia dejó de ser necesaria para subsistir, lo que llevó al nacimiento de la violencia dentro de ésta.

Lo mismo ocurrió en los grupos intermedios. La posibilidad del éxito individual de sus participantes les hizo perder su valor. El nacimiento del líder destruyó a partidos, sindicatos y todo tipo de asociaciones.

Esa individualización e independencia provocó la atomización de las personas. Su aislamiento. La soledad y el sentimiento de separatidad se reflejó en individuos deprimidos, narcodependientes y en muchos casos, suicidas. La política se convierte en su refugio. En ella son como otros. No están solos.

El progreso tecnológico contemporáneo ha producido los mismos tres efectos anteriores y a una mayor velocidad. Especialmente por los medios de comunicación. Las cibercharlas o chats, las videoconferencias, los videojuegos, el cine por demanda, etcétera. Todos producen esa sensación de independencia que lleva al aislamiento autonómico de los miembros de la familia y facilita la violencia al desvanecer el vínculo entre sus miembros. Lo mismo ocurre con las organizaciones intermedias. Pierden su valor ante la tecnología, pues se mueven con mucha mayor lentitud que la comunicación en línea. La explicación de los acontecimientos ya no está a su cargo. Ahora es privilegio de todos. Nuevos liderazgos se apoderan de la interlocución entre el individuo y la sociedad. Pero especialmente la facilidad de encontrar a quienes sienten como tú en esos nuevos medios. Ya no te encuentran. Tú puedes buscar y afiliarte con facilidad a grupos en los que te identifiques. No por ideas. Basta que sea por sentimientos. Es innecesario justificar las ideas. Basta con compartir los sentimientos.

Y al igual que durante la industrialización, el individuo termina aislado. Fuera de la protección de su teléfono se vuelve vulnerable e incapaz de socializar.

Nuevamente, depresión, dependencia, en este caso tecnológica, y suicidio, llevan a buscar grupos politizados en los que participar. Aunque sea a distancia, para sentirse parte de algo mayor. Especialmente si cualquiera puede ser incluido.

Por otro lado, tanto la industrialización en el pasado, como la explosión de las tecnologías de comunicación actuales han tenido efectos similares creando el caldo de cultivo de los totalitarismos.

Ambas fomentan la urbanización desmesurada, lo que produce un choque continuo de derechos entre los ciudadanos que se ven forzados a aceptar promesas de líderes mesiánicos. Promesas que siempre van a responder al grupo mayor. Sin importar que sean realizables o no. La inmediatez de la reacción en forma de compromiso es lo único que gasta el nuevo totalitarista.

La alfabetización de entonces y los nuevos medios de comunicación de ahora permiten llegar a más ciudadanos y crear mayorías.