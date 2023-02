El absolutismo neototalitario

Continúo con el ensayo del doctor José Luis Camba Arriola.

En los dos casos anteriores, la cultura se seculariza. Se supone al alcance de todos y no solamente de los iluminados (tecnócratas) De ese modo, cualquiera es igual al otro y se eliminan liderazgos por superioridad de la razón o el conocimiento.

La igualdad permite que cada uno sea el autor de su propia cultura. Especialmente ahora con la enorme cantidad de herramientas que se encuentran en aplicaciones. Esa igualdad metió de lleno a las masas en la política y permite que los totalitaristas venzan a los demás en un medio en el que los otros tienen como límites la ética o la razón y ellos no.

El totalitarismo necesita por eso del apoyo masivo de las mayorías. Porque las puede enamorar con promesas o sueños guajiros, pues no necesita cumplirlos. Solamente requiere alcanzar el poder por cualquier medio y perpetuarse en él, controlando todos los aspectos de quienes lo pusieron ahí. Perpetuando el sueño del elector interminable.

El segundo elemento fundamental para el nacimiento de los totalitarismos fue y es un panorama mundial dividido. El conflicto continuo produce inseguridad y amenaza con la guerra constantemente. Prepararse para la guerra o la lucha antiterrorista o al combate al narcotráfico, compromete cada vez más recursos que se distraen de otras actividades del Estado. En casos extremos, convirtiéndolos en maquinarias bélicas. Lo que a su vez incrementa la sensación de inseguridad general.

Esa tensión deja un espacio perfecto para el totalitarista que promete seguridad y bienestar ante todo. Una vez más, no necesita cumplirlo. Basta con prometerlo, lo que deja fuera a sus rivales con cabales.

El tercer elemento para el nacimiento del totalitarismo es la tecnificación del Estado. El alcance e implantación de instrumentos tecnológicos permite centralizar la economía, incrementar las técnicas de supervisión a los ciudadanos y mejorar el control fiscal y policiaco. Le da un poder al gobernante que sin límites autoimpuestos, como es el caso que nos ocupa, tiene un efecto devastador en la perpetuación de éste en el poder.

En resumen, lo que hizo posible el nacimiento de los totalitarismos en el Siglo XX, sigue presente en el XXI. Si acaso, con mayor intensidad y velocidad: el desarrollo de nuevas tecnologías, la formación de la sociedad de masas, la persistencia de un mundo en división y la tecnificación de los gobiernos.

Ahora bien, ¿por qué se mezclan ambos modelos? Porque se puede. Porque perfecciona el ejercicio del abuso de poder. Porque hace más cómodos los gobiernos tiránicos. Porque nace de la experiencia de los fracasos de ambos modelos por separado y su mezcla fortalece el ejercicio del poder.

En sentido laxo, no son recomendaciones de un especialista en Sociología del Poder. Tal vez, en algunos casos, sí.

Pero la mayoría se deben a la condición de la naturaleza humana: la maldad y el egoísmo o en términos darwinianos, la supervivencia del que mejor se adapta. En el caso de la política, el más perverso y carente de escrúpulos. Contra eso, solamente alguien similar puede luchar, con lo que deja fuera de la competencia a casi todos los demás.

En esta situación, la ética y la moral son obstáculos para competir. Eso pone a los más viles a la cabeza. Y no me estoy refiriendo a los partidos. Cualquier político. Sin distinción entre ellos y sin importar en qué tipo de organización participe.

El envilecimiento de la política siempre ha sido un acelerador de la decadencia. Y en eso estamos. La vileza es la cualidad del político absolutista neototalitario. Es decir, del político contemporáneo.

Y es así, porque compiten por el poder. Por lo tanto, sin importar con qué argumento político lo hagan; con cuál tendencia política confiesen identificarse en una u otra ocasión, porque cambian de opinión cada vez que les conviene, pues no tiene consecuencias hacerlo; con quienes se alíen para cada objetivo cortoplacista que les permita brincar el problema del día en particular sin importar nada más; los efectos nefastos de cualquier decisión, pues ni siquiera les importa si los hay o no. Sin importar nada, todos buscan el poder per se. Y eso los hace iguales aunque se detesten entre sí.