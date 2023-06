Algunos años atrás a un jefe se le ocurrió poner en el menú un paquete especial para compartir y la entrada con la que abriríamos este paquete sería una ensalada César. El aderezo, aunque no el más tradicional, sí tenía mucho sabor.

Utilizábamos corazones de lechuga orejona y recuerdo que me dijo que me asegurara de dejar el tallo en la lechuga, argumentado que la orejona tenía tan poco sabor, que al menos deberíamos dejarle la textura.

La ensalada César es una de mis favoritas, me gusta su sencillez. Lechuga, crotones, parmesano y el aderezo. El chef Sergi Arola alguna vez dijo que si ves una ensalada César en el menú, hay que probarla y que si no está buena, probablemente el resto del menú tampoco.

Podemos decir que gran parte de la percepción que tenemos de esta ensalada viene en gran medida del aderezo y de ahí que me quedé pensando. ¿Nos gusta la ensalada o el aderezo? O quizás la pregunta deba ser si en realidad podemos apreciar la lechuga con el aderezo.

Les platico otra historia, hace unos años, ya en esta ciudad, teníamos en el menú un carpaccio de calabacitas. Otro plato bien sencillo: Calabacita en finísimas rebanadas, vinagreta de limón, miel y tomillo, queso de cabra y piñones.

Era, además, un plato bastante aceptado por los comensales, siendo uno de los más pedidos. Cuando recibimos a un cierto chef célebre, uno de sus conocidos nos dijo que le teníamos que servir el carpaccio.

Para inflarnos todavía más el ego, recibíamos comentarios de comensales que decían que no les gustaba la calabacita, pero el plato les había encantado. Ya varios años después, alguien más me dijo que esos comentarios eran lógicos, porque el platillo no sabía a calabacita.

Habíamos hecho nuestra ensalada César: La calabacita tan delgada se veía dominada por la vinagreta, el queso y los piñones (que aparte daban textura, como lo hacen los crotones).

La verdad es que llegué a esta idea probando un platillo que casi podríamos llamar emblemático en esta ciudad.

Un vegetal asado con un aderezo que quizás sea hasta más famoso que el vegetal mismo; incluso el restaurante lo llegó a tener a la venta un tiempo y hoy en día aparece en dos o tres platillos del restaurante.

Sí, el aderezo es muy bueno, pero el vegetal en cuestión (alcachofa), es también bastante delgado, y es muy fácil que un bocado nos sepa más al aderezo que al producto supuestamente principal.

Entonces, ¿nos gusta el aderezo o la ensalada? Me tengo que declarar culpable de lo primero.

Hay un cierto número de aderezos en los que constantemente recaigo, todos ellos de sabores bastante dominante. Algunos ejemplos de estos son el ya muy mencionado César, el diosa verde y entre los menos populares, el tonnato. Casi casi que se los quiero poner a todo. A ustedes, estimados lectores ¿qué aderezo les gusta?