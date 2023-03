El agua que se nos va

Si las cifras que reporta la propia Agua y Drenaje de Monterrey son correctas, resulta ESPELUZNANTE la cantidad de agua que se fuga y/o que se roban en la urbe regia...

Mire, amable lector: reportes oficiales de la propia dependencia de agua indican que el año pasado –el 2022– el agua “no contabilizada”, o sea la que no se cobró –principalmente porque se fuga, o porque se la roban con tomas clandestinas, o porque se cobra de menos por problemas en los medidores– correspondió a 176.2 millones de metros cúbicos, de un total de 470.1 millones de m3 de agua potable suministrada a la ciudad... O sea, ¡se perdió o se robaron el 37% del agua potable!... ¡Ah canijoooo!

¡Imagínese!... De por sí no tenemos agua, y entre lo que se pierde y se roban, se nos va ¡casi la mitad!... Y claro: entonces por eso también nos sale tan cara el agua en la urbe regia, pues estamos pagando por la que se derrama al subsuelo, más la que se vuelan ¡quién sabe quiénes! (si no es que se las “regalan” con conocimiento de algunos mandos medios en la dependencia)... No pues ¡estamos fritos!...

Ahora, hay que decirlo... El problema estaba PEOR con “El Bronco”: las mismas cifras oficiales reflejan que la administración de Samuel García ha logrado un avance –leve, pero avance al fin– al disminuir 11% la cantidad de agua perdida, o “no contabilizada”, pues en 2021 se estaban perdiendo casi 200 millones de metros cúbicos, de 501 millones suministrados; o sea el 40 por ciento...

Total: si esa agua NO se perdiera –o al menos una buena parte–, quizá OTRO GALLO nos cantaría y nos alcanzaría mejor a todos la poca agua disponible... DEFINITIVAMENTE un objetivo primordial para la dirección de Agua y Drenaje que encabeza Juan Ignacio Barragán este 2023 debe ser combatir el clandestinaje y mejorar la infraestructura para que ya no se FUGUE taaaanta agua... ¿Podrá lograrloooo?

***

Los que le andan metiendo el acelerador para montarse a tiempo a la ola 2024 son los de Movimiento Ciudadano en Nuevo León...

A ver: todo mundo sabe que MC aquí está leeejos de ser un PAN o un PRI, o sea partidos robustos con estructura estatal... Al partido naranja le falta EXISTENCIA, pues llegó al poder gracias a los liderazgos de personajes conocidos como Samuel García y Luis Donaldo Colosio...

Por eso ya empezaron: el recién desempacado dirigente estatal Miguel Sánchez, en apenas un mes ya instaló 43 comités municipales, de 51 posibles… ¡Ahí va!

Ah, y como otra muestra de que traen prisa, hoy lunes está por aquí el fundador y líder moral de MC a nivel nacional, Dante Delgado Ranauro, quien encabezará un seminario sobre Desarrollo Industrial y Comercio en un salón de Santa Catarina, para ir armando la agenda Agenda Ciudadana 2024… ¡Wuórale!

***

Y en la oootra esquinaaaaaa... Los que empezaron a pavimentarle el caminito a “AAA” –Adán Augusto “Amigo”– para su aterrizaje en Nuevo León como aspirante oficial y “corcholata mayor” para la presidencia, son un grupo de seguidores nuevoleoneses liderados por Arturo Ávila, coordinador nacional del movimiento pro-Adán, que empezaron a tomarle protesta ayer domingo a comités locales de apoyo…

Aquí en NL ya había arrancado la Sheinbaum; ya también hay grupos pro-Ebrard... El que faltaba era el “triple A”, y pues ya arrancó... Como se sabe, Adán Agusto, como secretario de Gobernación, ha estado cerca del estado y visitando a Samuel García con frecuencia, sobre todo por temas del agua...

Al que se vio, por cierto, presente y atento a la formación de estos comités fue Héctor “El Gallo” Gutiérrez, representante de Gobernación en NL, aunque él –por ser funcionario– tuvo que acudir sólo en calidad de ciudadano; por eso quien tomó protesta de los comités fue Berenice Martínez... ¡Sale pues!

***

Vaya que se pusieron duros los trancazos en el sindicalismo magisterial nuevoleonés, y por eso al que se le acabó la “tranquilidad” fue a Juan José “Juanjo” Gutiérrez, líder de la Sección 50 del SNTE, pues ahí tiene que la junta Local de Conciliación y Arbitraje le impuso a su edificio sindical ¡un embargo precautorio! –es decir, “un calambrito”…

Ahora “Juanjo” deberá responder a las peticiones de jubilados y empleados docentes representados por Lucilda Pérez Salazar, a quienes les han negado servicios médicos y una justa jubilación por sus servicios al estado… A ver cómo le va al SNTE y a “Juanjo” cuando se concrete de verdad ese embargo… ¡Uuups!

***

La oposición pri-panesca está gritando “faul” contra la 4T y Morena por querer imponer a sus afines en la dirigencia del INE... Pero Morena revira: hay que recordar, afirman, que PRI, PAN y PRD hacían lo mismo en el pasado... ¡Hmmm!

Y es que luego de que la SCJN frenó por el momento el llamado Plan B de AMLO (las reformas al INE), ciudadanas ligadas a Morena se apuntaron para ser consejera presidenta del INE, como Bertha Alcalde Luján, hija de la morenista Bertha Luján y del abogado Arturo Alcalde, y además hermana de la titular del Trabajo… ¡Sopas!

Y como Morena tiene mayoría en el Congreso nacional, lo más probable es que logren poner a una de ellas... ¡Zazzz!

Pero bueno: habría que recordar que los anteriores consejeros también surgían de listas “palomeadas” por los partidos hegemónicos anteriores, y que eran aprobadas en la Cámara de Diputados... Lo cierto es que quien trae mayoría en las cámaras obtiene ese privilegio de tener más peso para designar a quien maneja el INE...

Lo importante será que quien llegue cumpla la ley y haga cumplirla; si no lo hiciera, ahí están los tribunales electorales... ¿O no?

¡¡Yássas!!