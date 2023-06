El Black Mirror de 'Chefo' Salgado en Nuevo León

El primer episodio de la sexta temporada de Black Mirror, “Joan is Awful” (Joan es horrible), trata sobre los límites rebasados de los servicios de streaming y la vulneración de los usuarios.

El episodio tiene el plus de que lo protagoniza Salma Hayek y lo escribió Charlie Brooker, showrunner de la serie y un genio narrativo de distopías tecnologías.

La moraleja de este episodio sobre inteligencia artificial es que debemos tener cuidado al firmar los términos y condiciones de las aplicaciones que instalamos.

Pero yo veo otra moraleja, totalmente contraria: la exposición constante de figuras públicas en redes sociales nos lleva a creer que aquellas otras que no aparecen, o aparecen poco, no cuentan. O incluso, no existen.

Es algo así como la versión terrenal del diablo: dicen que la mayor cualidad del demonio es hacer creer que no existe.

Zeferino Salgado aparece poco en redes sociales. No se deja ver mucho por Instagram o TikTok. Sin embargo, su influencia nociva es amplia en Nuevo León.

Hace días, el secretario de Gobierno, Javier Navarro, lo denunció públicamente por la compra-venta ilegal de lotes de fraccionamiento de Fomerrey.

Subí yo un video en TikTok que se hizo viral y, por extraño que parezca, muchos nuevoleoneses me preguntaron en los comentarios quién es Zeferino Salgado, mejor conocido como “Chefo”. Todo como episodio de Black Mirror.

Que una figura tan decisiva en la toma de decisiones del PAN local no se le conozca bien, o simplemente muchos no sepan quién es, habla de la total impunidad con que muchos capo di tutti capi de la política vieja dominan el poder, cómodamente, al margen de la opinión pública.

