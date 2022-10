El día del historiador nuevoleonés

Para 1810, cuando inicia el levantamiento insurgente, don Servando se encontraba en Europa , donde se mantuvo hasta 1816, fecha en la cual se embarca de retorno a la Nueva España para apoyar, junto a Xavier Mina , a José María Morelos , de quien no sabían había muerto meses atrás, en diciembre 22 de 1815.

Fray Servando no fue un combatiente de las armas, fue un insurgente de la pluma, su obra llamada Historia de la revolución de la Nueva España puede competir entre las primeras escritas sobre esta etapa histórica. Sin duda, el primer historiador nuevoleonés de su época.

No fue su única aportación a las letras, fue un prolífero escritor quien desde España y luego Inglaterra escribió artículos periodísticos de tendencia liberal, en favor de la emancipación de América y en pro del republicanismo democrático.

En Cádiz estuvo cuando se discutió la Constitución gaditana, intentó participar en el constituyente como diputado por el Nuevo Reyno de León pero al no tener las credenciales de acreditación se le negó la representación, lo cual no impidió apoyara a su casi paisano y pariente Miguel Ramos Arizpe , con quien queda unido en la historia política de la naciente república federal en 1824.

Reconocer a los historiador es no se trata de un acto por relumbrón, la comunidad necesita de quienes recreen, revivan, rescaten y escriban la memoria del pasado y presente. La función del historiador es recuperar esa información de, confiable y veraz; es decir, con un proceso metodológico-científico.

Se debe entender que la historia no significa per se como el estudio del pasado, historia significa indagar o averiguar los acontecimientos de un espacio en el tiempo; se ha interpretado que ello se refiere al pasado, el asunto es que definir el pasado como espacio de tiempo no es tan fácil como pensar en viejo, añejo o de antaño; el pasado es este escrito horas antes de ser leído, el pasado es terminar la lectura de la columna Política