El escenario postelectoral en México: el preludio de la batalla de 2024

Al momento de escribir esta columna es domingo por la tarde y aún no se conocen los resultados de la elección de Coahuila y el Estado de México, así que en esta ocasión no analizaré quién ganó y quién perdió, más bien me centraré en otro aspecto de suma importancia, ya que estos comicios son el previo a la batalla de las batallas: la elección de 2024.

Cuando ustedes estén leyendo esta columna seguramente ya conocerán quién ganó el Estado de México y quién ganó Coahuila, pero vamos a centrarnos en las fuerzas políticas y en su proceder. Lo ocurrido este domingo es un ensayo, un gran ensayo de lo que veremos el próximo año cuando acudamos a las urnas para elegir a nuestro próximo presidente.

La jornada electoral de este domingo en el Estado de México y Coahuila es un gran acontecimiento en el panorama político mexicano. En una época en la que el país busca claridad y liderazgo, la narrativa electoral parece más un ensayo general para el gran enfrentamiento de 2024 que una simple elección intermedia.

Por un lado, Morena, el partido gobernante, se encontraba bajo la lupa de la opinión pública y las fuerzas políticas rivales. Desde su fundación, este partido ha ejercido un poder considerable en la escena política nacional. Sin embargo, este domingo nos ha mostrado que aunque Morena es la fuerza en el poder, su monopolio sobre la política mexicana puede estar mostrando signos de fisuras.

Por otro lado, la alianza Va por México, formada por el PRI, PAN y PRD, mostró su capacidad de coordinación y su intención de construir un frente unificado contra Morena. Es importante destacar que su éxito dependerá de la capacidad para mantener la unidad, superar sus diferencias ideológicas y generar propuestas atractivas para un electorado cada vez más exigente y diverso.

Mientras que Movimiento Ciudadano no destacó en las boletas, ellos decidieron seguir una estrategia diferente. Evitaron la contienda electoral y lanzaron una campaña hace unos días de crítica hacia la alianza Va Por México con el lema “Con el PRI ni a la esquina”. ¿Por qué hicieron esto? Algunos argumentan que esta táctica puede parecer como un favor a Morena. Y la pregunta es… ¿Qué harán en 2024?

La elección de 2023 nos ha mostrado un vistazo a lo que podemos esperar para 2024. Se puede anticipar una contienda electoral marcada por las alianzas, los desacuerdos internos y la lucha por la identidad política. Los partidos tendrán que trabajar arduamente para ganarse la confianza del electorado y demostrar que son capaces de liderar a México hacia un futuro mejor.

En última instancia, la mayor lección que podemos aprender de esta elección es que el electorado mexicano está cada vez más informado y participativo, y que está dispuesto a hacer oír su voz. La ciudadanía demanda propuestas claras y acciones concretas, y los partidos políticos deberán responder a estas demandas si desean tener éxito en 2024.

Morena tendrá que hacer una revisión profunda de su estrategia y resultados tras estas elecciones. Aunque sigue siendo un jugador importante, no puede darse el lujo de dar por sentada su posición. Deberá lidiar con los desafíos internos, así como también convencer a aquellos electores que pudieran estar descontentos o desilusionados.

En cuanto a la alianza Va por México, su éxito depende de fortalecer la unión y llegar a acuerdos que sean justos para todas las partes. Deberán esforzarse por mantener la unidad. Su tarea será presentar una alternativa creíble y atractiva al actual gobierno. La coordinación es la clave del éxito, y por supuesto que su candidato presidencial cuente con el respaldo de todos.

Lo que está claro es que la política mexicana está experimentando una importante evolución. El electorado exige más de sus líderes y está dispuesto a castigar a aquellos que no cumplan con sus expectativas. En este sentido, todos los partidos políticos, independientemente de su tamaño o influencia, deberán estar preparados para un escrutinio intenso y para ofrecer soluciones reales a los desafíos que enfrenta el país.

Por tanto, la elección de 2024 promete ser una contienda de alta competencia, donde la capacidad de adaptación y la respuesta a las demandas ciudadanas determinarán a los verdaderos vencedores. En definitiva, el verdadero triunfo será para aquellos que consigan el mejor balance entre la consolidación interna de sus partidos y la conexión genuina con las necesidades del electorado.

Los partidos tendrán que analizar a profundidad sus aciertos y errores en las elecciones de ayer domingo, observar con lupa y objetividad sus acciones, nadie se debe cruzar de brazos. La elección de 2024 tendrá dos lados, dos grandes competidores que acapararán los reflectores: Morena y Va Por México.

Por un lado, Morena tendrá que ver un panorama real y definir una estrategia puntual rumbo a 2024, porque los votos hablan y los votos son el reflejo de las preferencias reales, ponerse de acuerdo también será una parte importante para llegar fortalecidos como grupo. Mientras que Va Por México, que conforman PRI, PAN y PRD, deberá de apretar el paso y unir fuerzas para llegar coordinados a la próxima elección, además de utilizar su experiencia política para definir al mejor candidato que pueda ser la opción.