El fantasma del abstencionismo

1. “Un fantasma recorre Europa…”. Así inicia el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, y la frase ha servido para aplicarla a otros fenómenos y lugares. Su simbología es clara. Imaginar a un fantasma, que nos asustaba en las épocas infantiles por su mezcla de ficción y realidad –sabemos que esos espectros no existen, pero de repente lo dudamos–, nos traslada a escenarios cubiertos por espíritus dañinos. La pandemia fue un claro ejemplo de esta dinámica: avanzó, atemorizando y causando millones de muertes, y cubriendo con su nefasta sombra al mundo entero.

2. El pasado domingo reapareció un duende que en realidad nunca se ha ido, y regresa de manera periódica con vaivenes en su número: la abstención electoral. En Coahuila no tuvo tanta fuerza, pues votaron el 56%, cercano al deseable 60%, pero en Estado de México (EdoMex) sí estuvo presente en el electorado de manera significativa, con el 49 por ciento. Expertos en el tema reiteran que mientras menos votos llegan a las urnas más se favorece al partido en el poder, pues éste disfruta de estructura y recursos económicos notables para impulsar a su candidato o candidata.

3. Parece que así fue, pues mientras que en el estado vecino se logró vencer al oficialismo federal, con una buena participación, en Edomex Morena arrasó gracias al apoyo del centro. Si en vez de esos porcentajes abstencionistas, las casillas se hubieran llenado de votantes: ¿habría ganado Alejandra, la candidata de la alianza, en vez de Delfina, el delfín del presidente? Quizá. La ciencia política así lo indica, y desde los años del PRI en el poder, éste se perpetúa siempre y cuando la oposición no logre convocar a los votantes para derrocarlo.

4. La abstención, entonces, y no tanto el partido gobernante, muchas veces se convierte en el principal enemigo de quienes buscan la victoria alternativa. Resulta curioso que la oposición, en vez de enfatizar sus campañas con la invitación a cruzar la boleta, se centró en atacar a su enemigo: pocas propuestas para seducir votantes y muchas descalificaciones para sembrar en ellos la molestia con lo establecido; cero programas viables y miles de embestidas verbales. La apuesta por el descrédito rival no logró incrementar el volumen de sufragios amigos.

5. Y si la abstención regresa con la periodicidad que ofrecen los comicios, en esta ocasión tuvo otro alimento que la fortaleció, y que amenaza con robustecerse aún más: el permanente agravio de este gobierno hacia las clases medias. Y es que, de acuerdo con estudios recientes –@mexicobigdata–, las mayores tasas de renuncia a timbrar la papeleta con la firma se registran en burócratas, médicos y enfermeros, profesores universitarios, científicos y ambientalistas, escritores y periodistas que, por coincidencia o no, han sido los sectores más atacados en Las Mañaneras.

6. De seguir así la tendencia, nos espera una gran ausencia de votantes el año próximo, lo que beneficiará, si asumimos la tesis anterior, a la 4T para mantener su proyecto seis años más. Este panorama, en apariencia desalentador para los índices de participación ciudadana, puede convertirse en un aliciente: ¿quieres que continúe el trazado morenista por un sexenio más? ¡Vota! Si, por el contrario, deseas un cambio radical de rumbo, y alentar una alternancia –lo que no significaría regresar a esquemas anteriores–, con propuestas diferentes a las actuales: ¡Vota!

7. Cierre icónico. ¿Ya sabe qué hará con el caudal de cubrebocas guardado en un cajón de su armario? ¿Los piensa tirar a la basura, o reutilizar como trapos para sacudir los muebles? Mejor no. Más allá de que sean ciertos los rumores llegados desde China, que anuncian la gestación de un nuevo virus, si algo aprendimos en estos tres años fue el cuidarnos de contagios y, especialmente, no contagiar a los demás. Las mascarillas seguirán como un objeto necesario a la hora de una gripa o resfriado. Así que será mejor conservarlas, y no sólo como triste recuerdo de lo sucedido.

papacomeister@gmail.com