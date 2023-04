El Horizonte: Una década iluminando el panorama informativo

Hace 10 años, en la cuna de la Sierra Madre Oriental, nacía un nuevo medio de comunicación con la ambición de informar a la sociedad de Nuevo León y México con veracidad, imparcialidad y compromiso. El Horizonte, el periódico que hoy celebra su primera década en el ámbito periodístico, ha cumplido con creces su misión.

Desde aquel 2013, cuando El Horizonte irrumpió en el panorama informativo, su principal misión fue la de ser un faro de luz en medio de un océano de incertidumbre y desinformación. Sus páginas han sido testigo del acontecer local, nacional e internacional, relatando con rigor y objetividad los eventos que han marcado nuestras vidas y la historia de nuestro tiempo.

En mi caso, como columnista desde el año 2018 de este medio, he sido testigo del compromiso y la pasión que se respira en cada rincón de la redacción. El Horizonte ha sido un espacio donde he podido dar voz a mis pensamientos con total libertad de expresión, donde además he compartido mis opiniones con una audiencia ávida de información y debate.

Es importante destacar la labor de todos aquellos que han hecho posible que El Horizonte se mantenga en pie durante estos 10 años. Desde la dirección, pasando por los reporteros, editores, fotógrafos y diseñadores, hasta el personal administrativo y de distribución, cada uno ha desempeñado un papel fundamental en esta empresa periodística.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de ustedes, nuestros estimados lectores, que son pieza fundamental para el crecimiento de este periódico. Gracias a su fidelidad y confianza, El Horizonte ha podido crecer y consolidarse como uno de los principales referentes informativos en Nuevo León y México. Es gracias a ustedes que este sueño de informar con rigor y responsabilidad sigue vivo.

A pesar de que mi carrera comenzó en las redes sociales y los nuevos medios de comunicación, mi sueño desde niña era escribir en un periódico, un periódico de la vida real, el ver mis letras plasmadas en papel era un anhelo, historia que le platiqué a mi querido amigo Luis Padua cuando me invitó a ser columnista de El Horizonte, a quien agradezco la oportunidad y todo su apoyo en estos años.

Gracias a los distinguidos directivos por su confianza y también mi sincero agradecimiento a mis compañeros de este medio quienes me ayudan a que todos los lunes y los miércoles se publique esta columna. El Horizonte me abrió sus puertas y me brindó la oportunidad de cumplir esa ilusión. Y por ello, no puedo más que sentirme agradecida.

En una época en la que la información fluye constantemente y las noticias falsas se propagan rápidamente, El Horizonte se ha mantenido firme en su compromiso de ofrecer a sus lectores una información veraz, rigurosa y de calidad. Este aniversario es una oportunidad para reafirmar ese compromiso y seguir trabajando con esfuerzo y dedicación para mantener a nuestra audiencia informada y contribuir al desarrollo de una sociedad más crítica y consciente.

¡Felicidades, El Horizonte! Por estos primeros 10 años de existencia, y que vengan muchas décadas más. A todos los que hacen posible este proyecto, mi más sincero agradecimiento y admiración. Y a ustedes, estimados lectores, gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos juntos, navegando hacia nuevos horizontes informativos.