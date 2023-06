El placer de releer  un libro

No sé si les pasa, pero entre tanta oferta de series, películas y libros que hay disponible, es complicado elegir qué ver o leer. Personalmente soy ese caso qué pasa más tiempo tratando de escoger una opción que viendo o leyendo.

Y seguro tienen sus programas y películas confort, esas que cuando las opciones agobian, siempre son la mejor elección. También son esas historias que, como ya conocemos, resultan muy sencillas de ver y volver a ver, ya que no nos van a estresar por no tener certeza de cuál será el final.

En mi caso, muchas de ésas me acompañan cuando estoy haciendo algo más, porque la televisión no requiere mi atención por completo, ya que sé qué va a pasar y en qué acabará.

Ahora, en el caso de los libros pasa algo similar. Por un lado están esos textos que ya leíste una vez y siempre serán una gran opción para volver a leer; pero por otro lado, están los que encuentras por primera vez y te enganchan al grado de que no puedes parar de leer hasta que llega el final.

Y sí, terminarlo es un respiro porque ya sabes en qué acaba, pero muchas veces sientes la necesidad de volverlo a leer para ver si algo se te escapó. Debo decir que esto me pasa seguido y he tenido que leer hasta tres veces seguidas un libro para llegar a esa paz de que ya no se me pasó ningún detalle.

Releer un libro es un gusto culposo. Yo tengo mis libros favoritos, esos que cuando no quiero gastar en títulos nuevos, siempre son una opción para estar leyendo; o esos a los que se puede volver en cualquier momento para sólo pasar el rato.

Ahora, con tanta adaptación de libros a guiones de tele y cine, las relecturas se antojan y necesitan más. ¿El motivo? Repasar la historia original y poder calificar mejor la historia llevada a las pantallas, o recordar qué sigue en la historia para saber de qué tratará la secuela.

En las últimas semanas, las plataformas de streaming estrenaron varias películas que son sacadas de best sellers. Y, leyendo las críticas y opiniones en redes sociales de fans de estas sagas, me di cuenta que, volver a leer una historia que te gusta mucho, ya no siempre te lleva a un final feliz.

Y es que puede pasar que algunos libros que leíste hace mucho tiempo, te encantaron en su momento, pero cuando vuelves a ellos, ya pasó el tiempo, y ya no sientes la misma conexión; si le sumas que lo que está en pantalla no es lo esperado, tal vez despidas a un libro de confort.

Sea cuál sea el motivo, definitivamente releer y volver a tus historias favoritas es un placer. Claro que no debemos dejar de lado los libros nuevos o los guiones originales, tal vez en esas novedades se encuentran los sustitutos de aquellas historias que ahora ya no te complacen como antes.