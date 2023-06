El pleito: político... y personal

Todo parece indicar que NO va a terminar bien el pleito de los “prianistas” del Pacto Nuevo León contra los “samuelistas” de MC y gobierno estatal, porque cada vez está más intenso y violento, y parece ya rebasar lo POLÍTICO para meterse en lo PERSONAL...

Ayer, el gobernador Samuel García se fue duro y directo a mencionar nombres, cuando advirtió que él quiere negociar DIRECTO con los alcaldes, y NO con esos dizque líderes morales que “no fueron electos” por la ciudadanía...

Eso porque algunos ediles aparentemente le han dicho: “si quieres arreglar, siéntate a negociar con Paco y Chefo”, refiriéndose a Cienfuegos y a Salgado, lo cual el mandatario aclaró que NO hará... “Yo negocio y por las buenas, pero con las autoridades electas”, sentenció... ¡Ufff!

***

Pero hay más: al mismo tiempo que ocurría lo anterior, el priista Paco Cienfuegos salió a denunciar una campaña de “persecución política” en su contra, pues dijo que el aparato del estado y sus recursos están siendo utilizados para perjudicarlo, y para echarle más gasolina al fuego, dijo que “MC de Nuevo León le está haciendo el trabajo sucio a Morena”... ¡Zazzz!

Poco después de que “Hundredfires” dio esa conferencia, en sus propias oficinas ubicadas en el edificio Kalos del Centro de la ciudad, llegó Protección Civil de Nuevo León a clausurar el lugar... Ante lo cual el priista grabó otro video donde dijo “dense una idea para qué está trabajando el gobierno de Nuevo León... están trabajando de manera política, desviando el dinero de los ciudadanos para una persecución política”...

“Y no nada más visitaron este lugar, a mis familiares también, el SAT de NL, todo el día y toda la semana”, remató Cienfuegos... ¡Ufff!... ¡Y así el “pleito” hasta anoche!

Por cierto, los señalamientos a Paco Cienfuegos ocurren a unos días de celebrarse las elecciones a gobernador de Coahuila, que son este domingo, y donde el priista, casualmente, es el delegado del CEN del PRI –designado por la dirigencia nacional– para estos comicios... ¿Es o no es político el asunto, estimado lector?

***

Hablando del PRI... Vayaaaa que movió tapetes ver el ex gobernador priista de Nuevo León, Natividad González Parás, al aparecer en una conferencia del autonombrado Frente Amplio de Renovación del PRI, o sea ese grupo de priistas inconformes que se opone al liderazgo de Alejandro “Alito” Moreno...

Nati y otros priistas nacionales publicaron un comunicado fuerte donde advierten a Alito que si éste no se pone más “trucha” contra AMLO y no apoyan de mejor manera a la Alianza Opositora, ellos sí lo van a hacer “por otra vía que no sea el PRI”... ¡Tómala!

Estos tricolores rebeldes escribieron que “el partido en el gobierno” –léase Morena– mantiene “embates cotidianos y sistemáticos (...) contra las instituciones, el Estado de derecho y la vida democrática del país”...

Y si bien RECONOCEN que el PRI “cometió fallas y se alejó de la ciudadanía y sus causas”, lo que los ha llevado a “reducir significativamente su presencia” en los gobiernos y cámaras, también señalan que su actual dirigencia –léase Alito Moreno– “se ha cerrado al diálogo y no ha sido incluyente”... ¡Uff!

Por eso afirman que deben sumarse a la Alianza Va por México con el PAN y PRD, porque son muchos los mexicanos que piden que alguien le ponga un alto a AMLO y su 4T...

Total, invitan a los priistas a unirse a su corriente interna que llaman “Frente Amplio de Renovación” del PRI, advirtiendo que si Alito no apoya la Alianza Opositora “con el componente ciudadano”, como se comprometió a hacerlo, SE VAN A LLEVAR su esfuerzo “a otras vías políticas que permitan dar exitosamente la batalla por el México que deseamos”... ¡Zaaaaz cuash!

O sea, todo indicaría que AMENAZAN CON IRSE A OTRO PARTIDO... ¡Es una advertencia de FRACTURA en el PRI, señoras y señores!... Y eso, por supuesto, PUEDE APLICAR TAMBIÉN EN NUEVO LEÓN... ¡Riájaleeeeee!

¡¡Yássas!!