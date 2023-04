El revés de la Corte a AMLO

Tremendo revés sufrió el presidente López Obrador en su intento de transferir la Guardia Nacional a la Sedena; y una ministra nuevoleonesa contribuyó a este resultado...

Fueron ocho ministros –de 11– los que votaron a favor de declarar inconstitucional esta medida, y sólo tres –Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz– votaron en contra, con lo que se invalida la propuesta de AMLO...

El argumento: la iniciativa contradice el principio constitucional de que la “seguridad pública” es competencia exclusiva de autoridades civiles, pues es distinta de la “seguridad nacional”, y vivimos en un país democrático, de autoridades civiles ¡y no militares!... ¡Sopasss!

Llama la atención que una de las que votó a favor de este revés presidencial fue la ministra de origen regiomontano Margarita Ríos Farjat, quien por cierto llegó a la corte como propuesta del propio Presidente... Recordemos que Ríos Farjat fue directora del SAT ya con AMLO, para luego ser promovida como ministra por el mismo régimen... ¡Ufff!

Hay quien ubica a Margarita Ríos como cercana al equipo del empresario Alfonso Romo, quien en algún momento tuvo mucha mayor cercanía con el Olimpo presidencial...

Bueno, total que esta resolución de la Corte ha sido muy bien recibida por amplios sectores de la sociedad, en especial los que no comulgan ni poco ni mucho con las tesis de la 4T, y la consideran un triunfo de la sociedad civil contra los “excesos” de esta administración federal al darle “demasiado poder” a los militares...

Ahora, lo cierto es que la resolución le da mucha credibilidad al Poder Judicial mexicano, resaltando su independencia... Incluso al propio AMLO lo ayuda de alguna manera, al mostrar a un país con auténtico balance de poderes... ¡Óraleeee!

***

En temas del terruño regio, vaya que se complicó la bronca por la Defensoría Pública de NL, pues el Legislativo le quitó al Poder Ejecutivo para dársela al Poder Judicial, en un capítulo más de los jaloneos Congreso versus estado, “máscara contra cabellera”…

Con decirle a usted que ahora hay “dos defensorías”: una, la nueva que creó el Congreso de mayoría “prianista”, y otra, la que el gobierno estatal jura y perjura que aún existe...

En la segunda fue donde ayer el secretario de Gobierno, Javier Navarro, nombró a Héctor Viniegra Hernández como nuevo director de la Defensoría Pública, ignorando a Luis García Alcántara, nombrado la semana pasada como titular de ese instituto por el Poder Judicial… ¡Uuuuf y megauuuufff!

Como dijo Marco Antonio Solís: “¿A dónde vamos a paraaaar?”.

***

Ahora que el gobierno estatal dio a conocer su “Plan Maestro” para reducir la contaminación, plan que incluye a partir de 2024 una verificación vehicular obligatoria para autos de más de ocho años, conviene escuchar las voces que tienen sus reservas con eso de las “verificaciones” que en el gabacho llaman “smog check”…

Esos detractores mundiales de la medida plantean que la verificación vehicular en realidad NO HACE “limpio” a un auto –contrario a la creencia popular pero superficial–, pues sólo dictamina que un auto quema en forma más eficiente la gasolina... Pero la SIGUE quemando, y por lo tanto, ¡como quiera contamina!

O sea, los opositores a la verificación argumentan que no es un procedimiento para mágicamente convertir a los autos en “no contaminantes”, sino un procedimiento para hacer más eficiente al motor, pero con el cual nos engañamos creyendo que el asunto queda resuelto...

Mientras tanto, los gobiernos –aquí y en todo el mundo– son grandes entusiastas de la medida porque la misma se convierte en un maravilloso instrumento de recaudación adicional... ¡Ups!

La verdadera solución –afirman– para combatir la contaminación que viene de los vehículos automotores que usan combustibles fósiles es ¡que haya menos!...

O sea, seguir avanzando en que el auto particular se use MENOS y que el transporte público se use MÁS, así como ofrecer más transporte verde, eléctrico, ecovías, bicis, líneas de metro y en general más unidades y más eficiente transporte público... ¡Movilidad sí, verificación no!... ¿Ya me entendió?

***

Y hablando de movilidad... De muuuuy buena fuente nos llega la info de que en el actual sexenio de Samuel García estudian con seriedad un proyecto adicional: un tren ligero que iría desde García hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ¡por dentro del río Santa Catarina!… ¡Óraleeee!

Según esto, este convoy urbano está en los planes del gobierno naranja, y la idea es construir la mayor parte de las vías por toda la orilla del lecho del río –y no por el cuerpo central–, que correría desde Santa Catarina hasta un punto que le permita continuar hacia Apodaca-Aeropuerto… ¡Riájale!

El “pequeño problema” son, como siempre, los recursos... Mismos que habría que gestionar con el sucesor de AMLO... Así que ya sea Claudia, Marcelo o Adán –o Lily Téllez, Ildefonso Guajardo o algún otro aliancista–, podría ser a quien le toque apoyar –o no– el proyecto samuelista que coronaría un sexenio dedicado a la movilidad nuevoleonesa... ¡Wuóoorale!

***

Como un niño que presume pelota nueva, así anda el gobierno estatal promoviendo el nuevo Anillo Periférico, y hoy le toca a Mauricio Zavala Martínez, director de la Red Estatal de Autopistas de NL, promoverlo ante los señores de la Caintra…

Con eso de que con el “nearshoring” se requerirá más y mejor infraestructura de carga para la industria local, Zavala Martínez sostiene hoy miércoles una reunión con los miembros del Comité de Transporte de Caintra NL, para exponerles la mejor manera de aprovechar el Periférico, la única carretera que se ha construido en el estado en 30 años… ¡ándale!

¡¡Yássas!!