El sabor de las bromas y el vino

Elizabeth Poreba termina un poema, No Buena Compañía, con estas palabras:

“No tengo bromas,

Soy todo juiciosa y extrema, una dama blanca nerviosa

Preguntándose qué hacer, qué hacer a continuación

Como en la venida de Jesús, viéndose ocupada”.

En las bodas de Caná, María le dice a Jesús, ellos no tienen vino, pidiéndole que creara un poco. ¿Qué tienen en común el vino y las bromas? Ambos aportan un extra necesario a nuestras vidas.

Comencemos con el vino. El vino no es una proteína, algo que el cuerpo necesita para nutrirse y mantenerse vivo, parte de una dieta esencial. Es un extra que aporta algo especial para nuestra salud. Tomado con el espíritu adecuado y con moderación, el vino puede ayudar a levantar el ánimo, aligerar el corazón y animar la conversación, al mismo tiempo que ayuda (al menos por el momento) a disminuir algunas de las tensiones entre nosotros. Es una gras que puede ayudar a que una conversación, una cena familiar o una reunión social fluya de manera más placentera.

¿La broma? Bueno, como el vino, si se toma con el espíritu adecuado y con moderación, también puede levantar el ánimo, alegrar el corazón, animar una conversación y disminuir las tensiones en una reunión. El pensamiento griego clásico sugería que el amor tiene seis componentes: eros, atracción emocional y sexual; manía, obsesión emocional; asteismos , alegría y bromas; storge, cuidado y solicitud; pragma, disposición práctica y acomodación; philia, amistad, y ágape, altruismo.

Normalmente, cuando pensamos en el amor, pensamos en cada uno de estos componentes, excepto en el aspecto de las bromas y el juego. Nuestro yo románAco idenAfica mucho el amor con la obsesión emocional y la atracción sexual. Nuestro yo religioso y moral idenAfica el amor con el cuidado, la amistad y el altruismo, y nuestro yo pragmáAco lo idenAfica con arreglo prácAco. Pocos hablan del lugar y la importancia de las bromas, el juego, las burlas saludables, el humor, pero estos son a menudo la grasa que hace que los demás fluyan con mayor naturalidad.

He aquí un ejemplo: durante toda mi vida adulta, he vivido en varias casas religiosas, en comunidad con otros religiosos con votos (en mi caso, hombres). No podemos elegir con quién vivimos, sino que somos asignados a una comunidad, junto con todos los demás que viven allí. Y nos reunimos con nuestros diferentes orígenes, diferentes personalidades y diferentes excentricidades. Esta puede ser una fórmula para la tensión y, sin embargo, en su mayor parte funciona, es agradable y brinda apoyo y compañerismo que da vida. ¿Qué hace que funcione?¿Por qué no terminamos matándonos unos a otros? ¿Cómo vivimos (en su mayor parte) agradablemente juntos más allá de nuestras diferencias, inmadureces y egos?

Bueno, hay una misión común que nos mantiene trabajando juntos y, lo que es más importante, hay una oración común regular que nos ayuda a vernos mejor. Sin embargo, lo que es más importante, hay bromas, alegría, burlas saludables y humor que, como el vino en una mesa, ayudan a calmar las cosas y aliviar la tensión inherente a nuestras diferencias. Una comunidad que no permanece alegre a través de las bromas, el juego y las burlas saludables eventualmente se convertirá en todo lo que no es alegre; es decir, pesada, monótona, llena de tensión y pomposa. En todas las comunidades saludables en las que he vivido, una de las cosas que las hizo saludables (y placenteras para volver a casa) fueron las bromas, el juego, las burlas amorosas y el humor. Son vinos ricos que pueden alegrar la mesa de cualquier familia y de cualquier comunidad.

Esto, por supuesto, como beber vino, puede ser exagerado y ser una forma de evitar conversaciones más difíciles que deben tenerse. Además, las bromas pueden hacer que nos relacionemos entre nosotros de maneras que en realidad obstaculicen una comunidad genuina. El humor, las bromas, el humorista y el bromista necesitan saber cuándo es suficiente y cuándo debe haber una conversación seria. El riesgo de exagerar las bromas es real, aunque quizás el mayor riesgo radica en tratar de vivir juntos en su ausencia.

Las bromas, el juego, las burlas amorosas y el humor no solo nos ayudan a relacionarnos más allá de nuestras diferencias, sino que también ayudan a desinflar la pomposidad que es invariablemente el hijo de la seriedad excesiva. Ayudan a mantener a nuestras familias y comunidades conectadas a tierra y agradables.

Crecí en una familia numerosa, cada uno de nosotros tenía personalidades fuertes y muchos defectos; sin embargo, salvo en muy pocas ocasiones, era agradable estar en nuestra casa, que era físicamente demasiado pequeña para una familia tan numerosa, porque siempre estaba llena de bromas, alegría, humor y burlas saludables. Rara vez tomábamos vino, ¡pero bromeábamos! Cuando recuerdo lo que mi familia me dio, estoy profundamente agradecido por muchos regalos: fe, amor, seguridad, confianza, apoyo, educación, moderación y sensibilidad moral. Pero también me enseñó bromas, diversión, burlas saludables y humor. No es un regalo pequeño.

En la fiesta de bodas en Caná, la madre de Jesús notó que, a pesar de que se estaba celebrando una boda, algo no estaba bien. ¿Era una pesadez? ¿Exceso de seriedad? ¿Era una pomposidad enfermiza? ¿Había una tensión notable en la habitación? Lo que fuera. Faltaba algo, así que va a Jesús y le dice: “¡Hijo, no tienen bromas!”.