El tenis vuelve a China, aunque Peng no aparece

Si la ATP ya le volvió a abrir las puertas a China para albergar torneos, la WTA y la ITF están siguiendo el mismo camino.

Después del caso de Shuai Peng, el circuito femenil se había alejado del país oriental, sin embargo, ahora está reconsiderando regresar y la tan esperada decisión está próxima y el calendario del torneo para el resto del año se conocerá en las próximas semanas.

La WTA había dicho en enero que la reanudación de sus operaciones en el país dependería de una resolución del problema de Peng, ya que sus funcionarios no se habían reunido en persona con la exnúmero uno mundial de dobles china.

Como recordarán, Peng acusó a un alto funcionario del gobierno chino de agresión sexual en el 2021 en una publicación en las redes sociales, que pronto se eliminó de Internet del país, y más adelante la misma tenista negó haber hecho la acusación.

La publicación de Peng provocó una protesta internacional por su seguridad y llevó a la WTA a suspender los torneos en China, una decisión que se espera le haya costado a la gira cientos de millones de dólares en transmisión y patrocinio.

Pero el tiempo pasa y Peng no aparece en público, sin embargo la WTA sigue perdiendo dólares cada año que no se juega en China y ahora está en la encrucijada de aceptar volver pese a que no está claro dónde está la tenista.

Un calendario provisional de torneos para este año, publicado a fines del año pasado, enumeró los eventos hasta septiembre, pero no hubo claridad sobre los eventos que se realizarán en China.

La WTA había pedido una investigación formal sobre las acusaciones de Peng por parte de las autoridades correspondientes y la oportunidad de reunirse con ella en privado y discutir su situación.

El organismo rector dijo a principios de este año que había recibido la confirmación de que Peng estaba segura y cómoda, pero agregó que no comprometería sus principios fundamentales para operar torneos en China nuevamente.

Uno de los torneos más representativos que perdió China fue el WTA Finals, el certamen de final de temporada que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada y que tuvo que migrar a América los últimos dos años, primero a Guadalajara y luego a Fort Worth.

Por su parte, la Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este lunes que se volverán a disputar torneos de tenis en China por primera vez desde 2019.

La pandemia de Covid, además del caso de Shuai Peng, provocaron que la ITF se aliara con los otros organismos del tenis mundial y dejaran de celebrar torneos allá.

Sin embargo, la ITF a través de su presidente, David Haggerty, aseguró que están encantados de poder volver ahora a disputar torneos en China, una vez que la situación respecto a la pandemia se ha controlado.

La ATP ya había anunciado su calendario para el 2024, en el que está incluida la gira asiática con torneos en Japón y China, incluyendo el Masters 1000 de Shanghái y el Abierto de China.

Todos estos movimientos los realizan los organismos del tenis para no perder la universalidad del deporte blanco y que llegue a la mayoría de los países del mundo.

