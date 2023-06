Elección Coahuila: todo conforme al guión

Como lo anticiparon todas las encuestas –si bien con un margen mayor al previsto– el priista Manolo Jiménez se alzó con la victoria en los comicios del domingo anterior en Coahuila. La alianza integrada con el PAN y el PRD dio también al priísmo otro “carro completo” en la elección legislativa.

El tricolor, en la tierra natal de su primer dirigente, Manuel Pérez Treviño, goza de cabal salud y se apresta para entregarse a sí mismo, por vigésima cuarta ocasión, la estafeta en el Poder Ejecutivo para arribar, al final del próximo sexenio, a la centuria de gobiernos ininterrumpidos de un solo color.

Más allá de los anecdótico, la elección del domingo deja claras lecciones para quienes afirman –sin hacer mucho para lograrlo– pretender la alternancia en el gobierno de Coahuila.

La más importante de ellas es para Morena, un partido cuyos dirigentes parecen convencidos de no requerir –como en los buenos tiempos de la hegemonía priista– nada más allá de la marca para triunfar. La arrogancia consolidada en los últimos cinco años los llevó a estrellarse contra un muro de cientos de miles de votos.

Lo comentamos en este espacio con anticipación suficiente: el PRI estaba haciendo todo lo necesario para ganar; sus opositores exactamente lo contrario. Ambas partes tuvieron un resultado acorde a sus esfuerzos.

¿Cómo explicar la magnitud de la derrota morenista, una fuerza política a la cual se ve como un monstruo invencible en otras latitudes? En mi opinión, lo ocurrido fue una combinación de varios factores:

Por un lado, la dirigencia local de Morena es un ente más bien simbólico. Carente de cualquier asomo de iniciativa y dispuesta a realizar sólo aquello explícitamente indicado desde las oficinas de Mario Delgado en la Ciudad de México, el morenismo vive en Coahuila a expensas de la popularidad presidencial. No creen necesario sumar a la marca de su huey tlatoani ni una sola gota de sudor.

Por otro lado, seleccionaron a un pésimo candidato. Contrario a lo planteado por las reglas de la mercadotecnia política, según las cuales un candidato debe sumarle votos a la “marca” del partido, Armando Guadiana no hizo sino drenar al voto duro morenista.

Un dato basta para documentar lo dicho: el 12 de diciembre, fecha en la cual se “destapó” a Guadiana como candidato, el portal PollsMX calculaba en 52% la intención de voto por Morena en Coahuila. El último registro asentado en su tracking de encuestas ubicó a dicho partido con 28% de las preferencias. De acuerdo con el PREP, Guadiana recibió apenas el 21.5% de los sufragios.

También influyó, desde luego, la existencia de un rival poseedor de una de las maquinarias más eficientes en eso de ganar elecciones. No triunfaron por casualidad, sino como consecuencia inevitable del escrupuloso seguimiento de una metodología a cuyo perfeccionando se han dedicado con ahínco.

La maquinaria tricolor coahuilenses es el perfecto símil de un cazador experto: estudian a la presa, identifican con precisión sus puntos vulnerables, escogen el lugar idóneo para emboscarla y no se apresuran a disparar, ni se permiten titubeos: jalan del gatillo en el momento preciso y con la certeza de atinar en el blanco de forma limpia.

Finalmente debe mencionarse el campo de batalla. Coahuila no es el Estado de México y acá –como ocurre en Nuevo León o Chihuahua– el lopezobradorismo no ha encontrado tierra fértil para echar raíces y prosperar. La idiosincrasia norteña no empata fácilmente con el populismo presidencial y por ello la “marca Morena” no ha logrado florecer.

Todos estos elementos, sin embargo, eran conocidos de antemano por quienes se lanzaron a la aventura de intentar arrebatarle al casi centenario dinosaurio su último bastión. Fueron perezosos y torpes al momento de plantear su estrategia… o acaso, a juzgar por el tamaño de la paliza, nunca tuvieron una.

Vendrán nuevas confrontaciones. De hecho, ambos contingentes se aprestan ya para librar la batalla por los ayuntamientos, las diputaciones federales y las senadurías el año próximo, en el marco de la sucesión presidencial.

Ya veremos si se aprendieron o no las lecciones.

@sibaja3