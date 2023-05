Enfermedad y relación de pareja

“¿Es tan malo como parece?

¿Crees que es cáncer?

No lo sé. Lo que sé, y me consta que tú también sabes estas cosas, tu vida está a punto…, bueno, ya ha cambiado.

Esto va a ser largo, ¿entiendes? Y tú has de estar ahí para dar tu apoyo, pero también debes descansar cuando lo necesites. Este tipo de enfermedades pueden unirlos o pueden separarlos. Ahora más que nunca, deben apoyarse el uno al otro”.

-Fragmento del libro Recuerda que vas a morir. Vive, de Paul Kalanithi.

La decisión de formar una pareja, viene sin duda a responder una pregunta que por muchos motivos el ser humano se va planteando durante su vida, quizá para la generación Disney es un feliz para siempre, para otros será el escalón que sigue en su línea de realización personal, algunos se verán obligados por las circunstancias, otros más por aburrimiento.

Sin embargo, no cabe duda que el decidir compartir tu vida con alguien le dará un giro de 360 grados a todo lo que anteriormente conocías, pasarán por un sinfín de emociones y de circunstancias que los harán crecer, no sólo como personas si no como pareja, decisiones retadoras y aterradoras por decirlo de algún modo.

Sabían que las ocho causas principales de separación son: Falta de comunicación, creerse demasiado buenos, sentirse atrapados, no se cumplen las expectativas, tener diferentes personalidades, falta de confianza, cambio de prioridades e infidelidades.

Sin embargo, qué pasa cuando tu mapa de vida en pareja presenta el reto de la enfermedad, de una seria, de una llena de incertidumbre al resultado, de esas que llegan a sacudir totalmente tu entorno y que te dan un golpe en el estómago dejándote sin aire.

Más allá de los diagnósticos, mi duda gira hacia la pareja, su salud, su amor y su fortaleza, aunque no lo creas sobre esa pregunta que pareciera dogmáticamente contestada con un sí, ¿te quedas?

Curiosamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que, durante 2021, en México se registraron 149,675 divorcios. De acuerdo con el instituto, esta cifra representa un aumento de 61.4%, hago notar que en ninguno de los casos se cita la implicación de la enfermedad en la separación de las parejas.

Queremos pensar que esto es así porque la mayoría de las parejas tenemos la suerte de sentirnos acompañados en la enfermedad. Sin embargo, esto requiere una fortaleza de ánimo y una entereza emocional que no siempre es posible ofrecer por diferentes motivos.

Atravesar por diagnósticos aterradores plantea muchas incógnitas, durante el camino que se va a recorrer, la ciencia dice que el enfermo se recupera más rápido al sentirse arropado por la familia y sus seres queridos, pero ¿y la familia?¿ y los seres queridos también se sienten arropados por el enfermo?

Son preguntas duras estimados lectores, pero son momentos de franca comunicación, de poner cartas en la mesa, la enfermedad no va definir tu amor, pero si puede ponerlo en un crisol a fuego ardiente, el cual con una buena dosis de paciencia y una buena tribu se podrá superar.