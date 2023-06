ENTRE PROFES Y POLÍTICA

PRÓLOGO: Tal pareciera que la presente ola calor por la que estamos padeciendo en nuestro país, principalmente aquí en el noreste, iba a traer una tregua para entrar en análisis serio y concienzudo para la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas de la entidad. Pues resultó todo lo contrario. La rispidez se acrecentó. Sin embargo, les afirmo que, producto de su protagonismo, lejos de perder Nuevo León, SALDRÁ GANANDO. Me explico:

ESTIMADO GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN Y DIPUTADOS DEL PRIAN:

Los nuevoleoneses se están dando cuenta de los límites y alcances de ustedes; por un lado, el titular del Ejecutivo está haciendo hasta lo imposible para minimizar a los dos grupos unidos en su contra: los diputados del PRI y los del PAN. No obstante, los alcaldes que pertenecen a estos partidos políticos están pagando caro ser producto de dichos partidos. En contrasentido, este grupo opositor trata de bloquear toda acción posible (y positiva) de aquél.

El gobernador, Samuel García, ya acudió a la Suprema Corte (con el apoyo del presidente López Obrador) a presentar controversias constitucionales a diestra y siniestra para anular las trabas que le pone el Congreso del estado; mangoneado precisamente, por los diputados del PRIAN que unidos son mayoría. Tal pareciera que la “guerra del divorcio” se extenderá hasta 2024, o más allá todavía.

Samuel García está manejando los recursos económicos en base a la ley, al menos así lo afirma; él dará cuenta de ello en su momento histórico; ustedes señores diputados están amachados en que el fiscal del estado sea Adrián de la Garza, excandidato a gobernador. Pues muy sencillo busquen un “tercero en discordia” y listo. ¿No creen?

Miren ustedes, hoy por hoy, hay necesidades imperiosas por las que hay tomar acuerdos. ¿Ejemplo? Va… La ola de calor es una prueba plena de la exhibición de lo deplorable de los planteles educativos de Nuevo León (y de México entero); dichas aulas (están caducas, obsoletas e inoperantes). NO ESTÁN EN CONDICIONES PARA PODER SER FUNCIONALES EN ESTA ÉPOCA DE CALOR (ni de frío tampoco). ¿Por qué no legislan y además buscan recursos privados y públicos para ser pioneros en la transformación educativa real y verdadera? ¿Porqué no dejan de pelear por la lucha de intereses partidistas y protagonistas?

Es el colmo que los medios de comunicación televisivos alcen la voz para que se pronuncien lógicamente en la aplicación rápida y expedita de protocolos para proteger a los educandos nuevoleoneses (y a los trabajadores de la educación también) y se dejan de enviar comunicados donde evaden su responsabilidad, misma que el estado tiene para salvaguardar la salud e integridad de su población.

¿Ya revisaron el pronóstico del clima para la próxima semana? SE ESPERAN TEMPERATURAS DE HASTA 47 GRADOS CENTÍGRADOS CON SENSACIÓN TÉRMICA DE HASTA 52 GRADOS. ¿SE DEJARÁN DE POLITIQUERÍAS Y TOMARÁN EL TORO POR LOS CUERNOS? Ahí se las dejamos de tarea.

PD: Tomen de ejemplo la actitud de “las corcholatas”: Construyeron dentro del seno de su partido político las reglas para participar por la candidatura de Morena en cara a la sucesión presidencial que se dará, sin duda, en 2024. Felices y contentos entran de lleno a la contienda interna; EN ESTA MISMA SEMANA RENUNCIAN TODOS A SUS PUESTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS Y DE ELECCIÓN POPULAR PARA ENTRAR DE LLENO A LA “PELEA INTERNA”. MARCELO EBRARD LES PUSO LA MUESTRA. ¿USTEDES PODRÁN ANTEPONER A LA POBLACIÓN NUEVOLEONESA SOBRE SUS PROPIOS INTERESES Y PUGNAR POR UNA EDUCACIÓN, SALUD, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA MEJOR? ENTRE OTRAS COSAS. Es pregunta. Conste.

Pero, ¿en qué saldrá ganando Nuevo León con tanto pleito y exhibicionismo? LOS VOTANTES NO SE EQUIVOCARÁN POR QUIÉNES NO VOTAR.

¿EL POSICIONAMIENTO DEL SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL TEMA DE LA OLA DE CALOR?: SHHHHHHHH, NO LO DESPIERTEN; ESTÁ DORMIDO. ¡HASTA LA PRÓXIMA!