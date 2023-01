¿Es Bad Bunny el campeón de la nueva masculinidad?

Joe Biden y Justin Trudeau vinieron a México pero la gente ya casi no habla de eso. Claudia Sheinbaum aludió ayer a un posible sabotaje en el accidente de la Línea 3 del Metro, pero el tema ya no es trending topic. ¿Qué noticia de alto impacto sigue causando revuelo en las redes? Que Bad Bunny, puntero del reguetón y el trap latino, le arrebató el celular a una mujer que estaba tomándose una selfie con él, y se lo aventó al mar. Fans y no fans siguen traumados con la reacción visceral de este héroe casi mitológico.



Sea o no una farsa de marketing, o sea una señal de hartazgo de Bad Bunny, lo cierto es que muchas feministas ya piden cancelar a Bad Bunny por su grosería machista.



Y a pesar de que yo coincido en se trata de una evidente agresión a una mujer, te diré las cinco claves del por qué Bad Bunny no merece ser cancelado.



1.- Bad Bunny es ejemplo para muchos fans de las nueva masculinidad no tóxica porque le fascina ponerse playeras rosadas, sudaderas con flores color pastel y unos short muy cortos que no los usa ni Rosalía.



2.- Aunque no es el primero en hacerlo (se le adelantó Harry Styles), Bad Bunny apareció posando en la revista Vogue con un coqueto vestido ajustado y en posición de chica empoderada y perra, con todo y sobacos sin rasurar, bajo el revelador título: “los vestidos son sólo vestidos y hemos venido a disfrutarlos”.



3.- Las letras de las canciones de Bad Bunny tiene una fuerte carga misógina, como cuando dice poéticamente: “Mi bicho anda fugao, y yo quiero que tu me lo escondas, se metió una pepa (o sea una droga) y la puso cachonda”. Pero como al Conejo Malo no se le entiende nada de lo que dice, da igual que sus rolas estén repletas de masculinidad tóxica. Ademas nunca queda evidente que las letras del Conejo Malo se refieran a una mujer (a lo mejor es a un trans).



4.- Según amigas mías feministas, Bad Bunny está impulsando la cultura de la inclusión y la diversidad, así que hay que perdonarle sus ocasionales deslices, producto de su nulo nivel educativo.



5.- Si bien es cierto que en su música hay rasgos de violencia verbal a la mujer y culto a la agresión, Bad Bunny se pinta las uñas, se pone películas color fiusha y se deschonga con el bling bling y el perreo asexual.



Y ahora la pregunta es para ti: ¿Cres que Bad Bunny está del lado de la nueva masculinidad a pesar de que tiró al mar el celular de una mujer?



