¿Es malo automedicarse?

Quien te diga que no debes automedicarte, porque él no lo hace, te está mintiendo. Dile que no sea mentiroso. Que no te haga sentir mal. Todos nos automedicamos.

La medicina tradicional te recomienda no medicarte por ti mismo, pero todo el mundo se automedica.

Dice mi amiga Dora Treviño que en la automedicación hay que tomar en cuenta los remedios de la abuela: infusiones, telarañas para sanar heridas, ungüentos, aspirina, paracetamol, tramadol, una buena santigüada, jalar el espinazo (para el empacho), ponerse chiqueadores en la sien o un clavo en la muela, aguantar la respiración para el hipo. Y así.

Te recordaré una obra de teatro, una comedia célebre que se titula: El enfermo imaginario, de Moliere.

Es la historia de un pobre enfermo al que su médico le dice: “mire, ponga atención en lo que le digo; es mejor morir de acuerdo con las leyes de la medicina que seguir vivo en contra de ellas”.

Pues no. Hay que mantenerse vivo aunque sea en contra de las leyes de la ciencia y por encima de cualquier ley. A costa de lo que sea hay que mantenerse vivo.

A menos de que el sufrimiento sea enorme, intolerable. Entonces sí deberías decidir qué hacer contigo mismo y con tu dolor. Está en tus manos.

Por supuesto, si tienes una enfermedad muy grave, cáncer o una afección cardiaca, te recomendaré que vayas con un especialista. Corre a un hospital.

Y es que ahora para todo queremos ir al dispensario médico. Vas a alguna farmacia con consultorio médico y te recetan cualquier cosa y encima te cobran la consulta para darte Melox para el reflujo estomacal o Flanax para el dolor de espalda.

Medicamentos que tú mismo te hubieras aplicado por mero sentido común. Esos malestares pequeños nos los quitamos automedicándonos.

De ninguna manera está mal hacerlo. Entras a Google, o revisas Wikipedia y según tus síntomas ya sabrás qué tomarte. Incluso te marcan las dosis exactas. O preguntas a un familiar tuyo o a tu pareja.

Esta frase que a veces resulta cómica de: “dosis, la que el médico señale” no aplica en todos los casos porque la dosis que tomamos es la que señala Wikipedia. Así de simple. Y te ahorrarás la consulta en el dispensario de la farmacia.

Y ahora el turno es tuyo: ¿estás de acuerdo con automedicarte?

Déjame tu respuesta en eloygarza1969@gmail.com o en mi WhatsApp: 81 31 28 43 81.

¡Hasta la vista!