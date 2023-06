Escalada peligrosa

Ningún estado está viviendo la guerra política que se trae Nuevo León... ¡Punto!

Por un lado, nuestro motor industrial del país va pujante en el nearshoring y la atracción de capitales, y de eso ni qué quejarse: no nos va a faltar el pan en la casa en unos buenos años...

Pero por otro hay un agarrón marca diablo entre dos facciones políticas estatales, y no pareciera haber fácil vencedor ni vencido...

Claro está: Samuel García, líder del bando que presume ser “la nueva política” y que, con cierta razón, declara que “es el grupo que eligieron los nuevoleoneses para que gobernara”, tiene una ventaja: el Presidente de México ya se manifestó a su favor... Entonces ya no sólo es un estado de este lado del ring: es todo un poder federal que incluye Fiscalía General y muuchas cosas más...

Y no es que AMLO necesariamente comulgue con las posturas ideológicas de MC o de Samuel... Es que aquí aplica ese viejo refrán de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, y como ahorita los astros se alinearon, AMLO y Samuel serán “amiwis” por un rato... ¡Ufff!

En ese contexto, ayer fuimos testigos del segundo round entre ministeriales e inspectores estatales, y de la visita del gobernador Samuel García al Senado para pedir la destitución del fiscal General de Nuevo León, Pedro Arce, a quien asocia con los del “Pacto Nuevo León”...

Pero el fiscal ya le contestó, en un claro intento por distensionar el asunto: le dijo que “no es político”, que ni se quiere meter en política ni lo hizo, que sus muchachos cumplían con la entrega de un requerimiento a una dependencia localizada en la Torre Administrativa, y hasta le aseguró a Samuel que los de la Fiscalía “son sus aliados”...

Y la verdad sea dicha, estimado lector, la Policía Estatal –de Samuel– y la Ministerial –de Arce– sí jalan juntas, sí se apoyan y sí están “del mismo lado”... Para nuestra fortuna...

Pero estas últimas acciones entre ministeriales e inspectores del Medio Ambiente y asuntos como el de la Torre sí “huelen” a algo de “tufo político”, y por eso la reacción airada de Samuel que está utilizando todas las armas a su disposición para ver quién gana este juego de vencidas... ¡Y a ver dónde termina estoooo!

Porrrrr cierto, nos dicen abogados que el único que podría destituir al fiscal General de Justicia de NL es el Congreso local, no la Cámara de Senadores… pero ¡ojo!, lo que sí puede hacer la Cámara de Senadores es la desaparición de poderes en el estado, cuando hay ingobernabilidad y se quebrantan los principios del régimen federal en un estado; total esto está… ¡de pronóstico reservado!

***

En terrenos sampetrinos, luego de que vio la avalancha de críticas en su contra, claramente Miguel Treviño quiso hacer un anuncio espectacular para rescatar sus bonos, y bueno, al menos en esto sí le atinó porque si hay una persona bien vista por toda la comunidad política y privada en este estado, esa es justamente Bernardo González Garza…

No sólo eso, Bernardo es visto como apartidista y hasta un buen puente y término medio entre distintos grupos políticos, y por hoy le salió bien el tiro a Miguel de postularlo como su próximo secretario de Ayuntamiento…

Ah, pero algo que hay que saber es que Bernardo puso una condición muy clara: que él entraría hasta agosto, pues tiene que terminar asuntos en su notaría y hasta tenía ya planeadas unas vacaciones –que no dejará de cumplirle a su familia...

Y como estamos hablando de al menos dos meses, en ese lapso podrían suceder muuuuchas cosas, y una no descabellada es que “alguien” lo busque para la Fiscalía de NL… ¡Zazzzz!… Si eso ocurrre, el tema de San Pedro no necesariamente está “esculpido en piedra”… ¿Ya me entendió?

***

En una “very very close” galaxia citrícola se movieron las piezas del ajedrez político con la desmarcada de Paty Salazar Marroquín del PRI de Allende para irse a MC…

El PRIAN ya tenía su plan para apostar todo por el diputado Lalito Leal para candidato a la alcaldía de ese municipio citrícola, pero ahora Paty podría postular a su “delfín” Luis Eduardo Cavazos con una cobija naranja, lo que complicará a Lalito...

La carambola hasta traería repercusiones en Cadereyta, donde también MC está empoderado y hasta se habla de un posible pacto con Morena que facilitaría la postulación de Carlos Rodríguez “El Cuate”, quien además trae el apoyo de Chendo Garza, quien fue un candidato que sí le dio batalla al actual alcalde panista Cosme Leal... ¡Uuuufff!

***

La primera reunión que tuvo AMLO con una corcholata presidenciable se dio ayer en Palacio Nacional, y fue justamente con Ricardo Monreal, líder de la Jucupo y líder de la bancada morenista en el Senado…

El zacatecano y aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia tuiteó que fue a Palacio a refrendarle su amistad y lealtad a AMLO y a la 4T, pero quienes lo conocen especulan que también habría ido a podar el camino a quien ocupará su cargo, el combativo y hasta “incómodo” Alejandro Rojas Díaz Durán… con eso de que la vacante de coordinador de bancada es el objeto de deseo de los morenos adversarios del monrealismo...

¡¡Yássas!!