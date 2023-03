Esperando a que venga el ángel

La noche antes de morir, Jesús luchó fuertemente para aceptar la voluntad de su Padre. Los Evangelios lo describen en el Huerto de Getsemaní, postrado en tierra, “sudando sangre”, y rogando a su Padre que lo salve de la brutal muerte que le esperaba. Luego, después de que finalmente entrega su voluntad a su Padre, un ángel viene y lo fortalece.

Esto plantea una pregunta: ¿dónde estaba el ángel cuando, aparentemente, más lo necesitaba? ¿Por qué el ángel no vino antes para fortalecerlo?

Dos historias, creo, pueden ser útiles para responder a esto.

La primera proviene de Martin Luther King Jr. En los días previos a su asesinato, encontró una furiosa resistencia y comenzó a recibir amenazas de muerte. Él era valiente, sin embargo, también era humano. En un momento, esas amenazas le llegaron a él. Aquí está una de las entradas de su diario.

“Una noche, a fines de enero, me acosté tarde, después de un día extenuante. Coretta ya se había quedado dormida y justo cuando yo estaba a punto de dormirme sonó el teléfono. Una voz enojada dijo: ‘Escucha, neg..., te hemos quitado todo lo que queremos; antes de la semana que viene te arrepentirás de haber venido a Montgomery. Colgué, pero no pude dormir. Parecía que todos mis miedos se habían apoderado de mí a la vez. Había llegado a un punto de saturación.

Me levanté de la cama y comencé a caminar por el piso. Finalmente, fui a la cocina y calenté una taza de café. Estaba listo para rendirme. Con mi taza de café intacta frente a mí, traté de pensar en una manera de salirme del cuadro sin parecer un cobarde.

En este estado de agotamiento, cuando mi valor casi se había agotado, decidí llevar mi problema a Dios. Con la cabeza entre las manos, me incliné sobre la mesa de la cocina y oré en voz alta. Las palabras que le hablé a Dios esa medianoche todavía están vivas en mi memoria.

Estoy aquí defendiendo lo que creo que es correcto. Ahora tengo miedo. La gente busca mi liderazgo, y si me presento ante ellos sin fuerza ni valor, ellos también flaquearán. Estoy al final de mis poderes. No me queda nada. He llegado al punto en que no puedo enfrentarlo solo. En ese momento experimenté la presencia de lo Divino como nunca antes lo había experimentado” (Lucha hacia la libertad).

Note en qué momento de su lucha aparece el ángel.

En su autobiografía, La Larga Soledad (The Long Loneliness), Dorothy comparte esta historia. De joven, junto con el hombre que amaba, había sido algo militante en su incredulidad. De hecho, su reticencia a entrar en la institución del matrimonio se entendía como una declaración de su falta de aceptación de los valores cristianos tradicionales. Luego concibió un hijo y su nacimiento fue para ella el comienzo de una conversión radical. El gozo que sentía al sostener a su bebé la convenció de que había un Dios y que la vida tenía un propósito amoroso. Se convirtió en católica romana, para disgusto del hombre que amaba, el padre de su hijo le dio un ultimátum: si bautizas a este hijo, nuestra relación termina. Hizo bautizar al niño y perdió esa relación (aunque continuaron como amigos). Sin embargo, ahora se encontraba a ella misma como una madre soltera, sin trabajo, y sin una visión real o un plan sobre a dónde dirigirse ahora en la vida.

En cierto punto, se desesperó. Dejó al niño al cuidado de otros y tomó un tren desde la ciudad de Nueva York hasta el Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, DC. En su autobiografía, describe cómo oró ese día, cuán desesperada fue su oración. Al igual que Jesús en Getsemaní y Martin Luther King en Montgomery, su oración fue de cruda necesidad e impotencia, de admitir que ya no tenía la fuerza para continuar. Esencialmente, ella le dijo esto a Dios: “He renunciado a todo por ti y ahora estoy sola y con miedo. No sé qué hacer y me faltan fuerzas para continuar con este compromiso”.

Rezó esta oración de impotencia, tomó el tren de regreso a Nueva York y no mucho después encontró a Peter Maurin sentado en el umbral de su puerta, diciéndole que había oído hablar de ella y que tenía una visión de lo que debería hacer ahora, es decir, para iniciar El Trabajador Católico (The Catholic Worker). Eso marcó el camino para el resto de su vida. El ángel había venido y la fortaleció.

Observe en qué momento de estas historias aparece el ángel: cuando la fuerza humana está completamente agotada. ¿Por qué no antes? Porque hasta el punto de agotamiento, realmente no dejamos entrar al ángel, sino que confiamos en nuestra propia fuerza. Sin embargo, como dice Trevor Herriot: “Solo después de que hayamos dejado que el desierto haga su trabajo completo en nosotros, los ángeles finalmente vendrán y nos ministrarán”.