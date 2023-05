Estadio Tigre: todos dicen yo

Quién los viera: resulta que fueron los diputados locales del PRI los que terminaron siendo el fiel de la balanza para aprobar la iniciativa para la construcción del nuevo estadio de los Tigres Campeonísimos…

Normalmente opositores del “samuelismo”, los tricolores encabezados por Heriberto Treviño destrabaron ayer el proceso de aprobar el comodato del terreno para la nueva cueva felina, porque dicen que había algunos en la mayoría legislativa que no querían ayudar al estado por seguir enfrascados en su juego de vencidas contra el Ejecutivo…

Nomás que en esta ocasión los del PRI claramente se quisieron poner “del lado correcto de la historia” –nada perdidos–, pues entendieron que la iniciativa enviada por Samuel García es una petición que goza de muchíiisimo apoyo popular (y probablemente avizoraron también que se verían muuuy mal frenándola)…

Total, el tema ayer pasó en comisiones y nuestras fuentes nos aseguran que hoy en el Pleno del Congreso de NL también pasará “suavecito” como cuchillo en mantequilla, por lo que la pelota la van a dejar en el terreno de juego del Ejecutivo para ver si este decreto sí lo publica, que seguramente sí lo hará, porque es él quien lo viene prometiendo…

O sea, el asunto suena planchado... ¡Y bueno! Más que merecido para Tigres, by the way, luego de que este equipazo nicolaíta conquistó el domingo su octava estrella de campeones del futbol mexicano... ¡Goooool! ¡De la clase políticaaaa!

***

Ah, pero mieeentrasss... los que siguen en pie de lucha son los alcaldes de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás, quienes ayer le devolvieron dos pelotitas –¿o granadas?– al gobierno del estado…

La primera: Cristina Díaz, César Garza y Daniel Carrillo afirman que quieren conocer primero los proyectos antes de dar permiso para construir la Línea 6 del Metro, en un mensaje claro de que así como Samuel se pone “durito” exigiéndoles proyectos para poder darles recursos, así ellos también se van a poner sus moños… ¡Pácatelas!

La segunda pelotita-granadita es que los ediles también amagaron con pedir a los legisladores de sus partidos, PRI y PAN, crear una iniciativa de ley para que en un futuro próximo los municipios puedan recibir concesiones de transporte urbano, con el argumento de que el gobierno no puede con el paquete de la movilidad… ¡Ayyyy!

A ver ahora a dónde va a parar este nuevo desencuentro... Haga sus apuestas...

***

Oiga... Llamó la atención lo que salió a decir en redes sociales Glen Villarreal, secretario general de MC en NL, quien en un video en Instagram advirtió que –según cree él, al estilo “Moni Vidente”– el “prianismo” utilizaría la información del enfrentamiento entre Fuerza Civil y criminales como una nota para golpear al gobernador…

Glen interpreta el hecho sucedido como un LOGRO del estado y de la Policía estatal, pues fueron abatidos 10 delincuentes... Incluso refirió que en Estados Unidos la autoridad celebraría ese hecho pues se venció a los peligrosos sujetos; sin embargo, manifestó Glen, aquí la oposición saldría a gritar que “fue el día más violento del estado” y que los muertos son la prueba… ¡Uy!

Para Glen, es todo lo contrario: es una prueba de que el gobierno con su Fuerza Civil está avanzando en poner orden en el estado y ganarle terreno al crimen... ¡Zaz!… ¿Usted qué opina?

***

El que estará aquí en Monterrey mañana miércoles es el canciller y corcholata PRESIDENCIABLE, Marcelo Ebrard Casaubón…

No se ha promocionado mucho, pero se sabe que Ebrard dará por la mañana una conferencia magistral en Facpya de la UANL sobre “nearshoring”, y luego se presentaría en el Salón A1 de Cintermex ante otro público…

Al margen de eso, no se descarta que una vez más Ebrard insista y llame públicamente a sus compañeros corcholatas de la 4T a que RENUNCIEN a sus puestos para seguir en campaña abierta y pareja por la candidatura presidencial de Morena… ¡Zazzz!

***

La última de Coahuila, de Guadiana y de Lenin... y nos vamos…

Armando Guadiana, senador y candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, pudiera no estar muy contento luego de que su compañero de la 4T, Lenin Pérez, candidato por el Verde, rechazó declinar a su favor, como se lo pidió su dirigencia...

Lenin ha ratificado que él no claudicará a favor de nadie, ya que no es militante ni de Morena ni del Verde, sino de UDC, un partido local coahuilense… ¡Vóytelas!

Claro está que quizá eso no preocupa demasiado a Guadiana, pues en las encuestas Lenin aparecía en la calle de la amargura... Y la tirada de su partido, el Verde, es convencer a los simpatizantes de AMLO de que el bueno es Guadiana, y puede que le echen algunos puntillos más...

Ahora, lo cierto es que lo que tiene bien dividida a la 4T coahuilense es la postulación de Ricardo Mejía por el PT, y todo indica que esa división sí puede cavar la tumba de los morenos en Coahuila...

Pues el que sigue fuerte y en primer lugar rumbo a las elecciones de (¡ya!) este domingo 4 de junio es el priista y aliancista Manolo Jiménez Salinas… ¡Pácatelas!

¡¡Yássas!!