Estudiantes olvidados

Mientras que el gobierno estatal presume la construcción del nuevo estadio del equipo de fútbol Tigres, con una inversión inicial que rebasa los $8,200 millones de pesos, cada semestre miles de estudiantes que aspiran a estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) son rechazados debido a que la institución no cuenta con infraestructura, equipamiento y personal académico suficientes para cubrir toda la demanda estudiantil. Aunque el criterio de aceptación supuestamente es el puntaje obtenido en el examen de admisión, de todos es conocido que el ingreso a primer semestre está limitado en cada una de las carreras, por lo que obtener la calificación requerida no asegura el ingreso, veámoslo a continuación.

Como cada semestre, miles de estudiantes preparatorianos de Nuevo León y de varios estados de la República acudieron –la mayoría acompañados por sus padres– el pasado 3 de junio a las diferentes facultades de la UANL a presentar su examen de admisión. Llenos de ilusiones esperarán los resultados del concurso de ingreso a publicarse entre el 23 y 29 de este mes. Según la prensa, en este semestre presentaron examen 38,000 jóvenes, de los cuales solamente podrán ingresar 17,000, por lo que 21,000 quedarán relegados.

Al estrés que provoca en el estudiante y sus padres no tener acceso a la universidad se suman la frustración, desilusión y el agobio del joven, dando como resultado que abandone sus estudios. ¡Eso no lo podemos permitir! La educación es el patrimonio más valioso que le podemos legar a nuestros hijos. Ellos son el futuro de Nuevo León, el gobierno no debe quedarse cruzado de brazos, debe sumar esfuerzos para incrementar la partida de la UANL, ya que de los $140,000 millones de pesos de su presupuesto a la universidad solamente le destina $8,700 millones, recursos que resultan insuficientes para ampliar la oferta educativa a nivel profesional.

A esta incansable labor de fortalecer los recursos financieros de la UANL se deben sumar los alcaldes metropolitanos haciendo sinergia con las universidades privadas a efecto de crear un programa de becas para que los estudiantes tengan más opciones de cursar una carrera universitaria. Cuando fui alcalde de Monterrey –2006-2009– ofrecimos becas para estudiar preparatoria y carrera en distintas universidades privadas, incluido el Tec de Monterrey. A la fecha llevó más de 20 años obsequiando becas, sumando más de 45,000 jóvenes beneficiados.

Hay que decirlo claramente, dejar sin estudios a estos 21,000 jóvenes –cifra con la que irónicamente se llena la mitad del estadio “El Volcán”– es condenarlos a un futuro incierto, a truncar sus sueños y aspiraciones, a negarles la posibilidad de una vida digna. No podemos permitir que el futuro de nuestros hijos se vea desquebrajado por no tener acceso a la educación superior. Debemos exigir a las autoridades el apoyo irrestricto a la UANL, institución que gracias a su entrega y compromiso de su comunidad académica está en el ranking de las mejores cinco universidades del país, según encuesta de El Universal.

Un gobierno humanista en lugar de emprender obras faraónicas, incrementaría el apoyo a la UANL para ampliar su cobertura y oferta educativa, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram solamente le interesa presumir ante su audiencia el proyecto imaginario del nuevo estadio.

En conclusión, Nuevo León requiere un gobierno sensible enfocado en el futuro de lo único importante: nuestros jóvenes.