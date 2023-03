Etiquetas:

La vida es tan fluida y vertiginosa que si no estamos atentos viviremos perdidos en mapas obsoletos que nos dejarán varados sin lograr desarrollarnos.

Cuando imparto el curso de reducción del estrés basado en mindfulness hablamos de diferentes hábitos que nos retrasan en la realización de nuestras actividades llevándonos al estrés, al estrés del tiempo, como se le llama en este tema y estos hábitos reciben el nombre de ladrones del tiempo y uno de estos ladrones es la postergación.

En muchas ocasiones nosotros debemos postergar porque de acuerdo con nuestras diferentes actividades programamos nuestros compromisos y así los vamos atendiendo, de tal forma que una postergación agendada no es ladrón del tiempo.

La postergación se convierte en una estrategia poco asertiva cuando, teniendo tiempo, recursos, conocimiento, en resumen, cuando tenemos todo para hacerlo y aún así, lo retrasamos y lo retrasamos porque lo percibimos como desagradable, aburrido, tedioso o complicado.

Al dejarnos llevar por esta resistencia, terminamos haciendo la actividad con menos tiempo, con más tensión y eso que habíamos prejuzgado se cumple al pie de la letra: La actividad se vuelve aburrida, tediosa o desagradable, hemos caído en nuestra profecía autoimpuesta.

De tal manera que para ese eliminar ese hábito yo sugiero activar nuestra mente de principiante, que se refiere a ver las cosas como si fueran la primera vez y con esa visión abordar eso que hemos estado postergando.

Cuando logramos hacerlo, cuando conseguimos activar nuestra atención despierta y renovada la actividad toma un cariz diferente, se vuelve algo nuevo (porque lo es) y abordamos esa tarea con unos ojos de asombro que nos llevan a la creatividad y al aprendizaje.

Este consejo ha servido y gustado a innumerables compañeros pero también lo podemos usar, no sólo para las experiencias o actividades sino también para las personas con las que nos cruzamos en el camino, sobre todo con aquellas a las que les hemos colocado una etiqueta.

Los seres humanos somos energías complejas y en constante cambio, somos como un río en donde nunca corre la misma agua, sin embargo nuestra mente que es especialista en congelar la experiencia que es fluida tiende a formar iconos mentales o avatares fijos de las diferentes personas que vamos conociendo.

Esta exagerada simplificación puede ser una pista, muy limitada de cómo relacionarnos con esa persona, pero dista enormemente de estar alineada a la realidad.

Porque una vez que hemos puesto la etiqueta a alguien ya sea por una acción, omisión o una interpretación nuestra, se vuelve casi un tatuaje en esa persona y la reducimos al avaro, al abusivo, al mentiroso, al holgazán, y con esas etiquetas nos quedamos anclados sin ver la realidad que las personas ni son esa etiqueta, ni tienen porqué seguir reforzándola.

Así que tratemos de no quedarnos en las etiquetas, sino que relacionémonos con el contenido del frasco, no lo que dice su leyenda, no permitamos que la mente nos impida reconectarnos con la realidad y crecer con dicha experiencia.

Hasta el siguiente momento presente.