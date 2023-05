Félix Arratia contra los enemigos del medio ambiente en Nuevo León

Samuel García declaró la guerra a la contaminación del aire. Pero la política vieja le ha declarado la guerra a Samuel. Lo hace a través de una práctica que se llama “lobbying”.

¿Cómo opera? Con profesionales que buscan influir pagando medios, creando pasquines cada vez más chafas, promoviendo campañas de fake news y contratando a viejos políticos (los de siempre), para que critiquen a Samuel y lo descarrilen.

A la política vieja le conviene dejar las cosas como están. O sea, no castigar a las empresas que contaminan, no presentar ningún plan para reducir emisiones contaminantes, no dejar que opere la Agencia de la Calidad del Aire, no exigir a la industria que se ponga las pilas en favor del medio ambiente.

Y sobre todo, a la política vieja se le ha ocurrido destruir la reputación del Secretario de Medio Ambiente, Félix Arratia.

Le han inventado delitos, lo han querido meter al bote, le han colgado falsedades, han usado en contra suya bots y haters en Facebook, Instagram y Tik Tok.

¿Por qué gasta todo ese dinero la política vieja en contra de Félix Arratia?

Porque así se la aplican a cualquier funcionario que quiera combatir la contaminación, caiga quien caiga.

Eso no les conviene a la política vieja. Es como rociar al diablo con agua bendita.

Ayer, apenas exhibió públicamente Félix Arratia a las empresas que no han presentado el plan de reducción de emisiones contaminantes, cuando en las redes llovieron calumnias en contra de Félix Arratia.

Ningún odiador profesional se ofendió contra estas empresas exhibidas. Ninguno.

Todos se le fueron a la yugular a Félix porque se atrevió a exhibirlas. ¿Y saben qué? Espero que lo siga haciendo.

¿Esto pasa sólo en Nuevo León? No, pasa en todos los países donde un funcionario local o federal quiere hacer las cosas bien, defiendo a la gente de la contaminación del aire.

Pero aquí sólo hay lobbying en favor de las empresas contaminantes.

¿Por qué no hacemos lobbying tú y yo en favor del medio ambiente y en contra de quienes quieren destruir a funcionarios que hacen las cosas bien como Félix Arratia?

¿Por qué no le damos la vuelta a la estrategia de los enemigos del medio ambiente y los denunciamos a ellos?

Piensa en tus hijos y en tu familia; piensa en los 7 millones de seres humanos que mueren año con año por culpa de la contaminación del medio ambiente.

En varias encuestas serias, uno de cada cuatro regiomontanos dicen haberse enfermado debido a la mala calidad del aire. Y 65% de ellos, aprueban la labor de Samuel García.

¿Queda claro entonces quién es el enemigo público número uno de la salud? Sí, la política vieja que no quiere irse a su casa para dejarnos en paz.