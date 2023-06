Fruta y sal

No es ninguna novedad para nosotros los mexicanos ponerle sal a las frutas. Bueno, sal, limón y chile. Ahora con este calor, nada más escribiendo esto se me antojó un coco bien frío, bien tierno, preparado así.

Pero bueno, más allá de pensar en esas deliciosas combinaciones, quiero dedicarle este espacio a otras recetas en las que las frutas hacen presencia en el mundo salado. Por ahora, sí pensando un poco en aquellas recetas que nos hagan más llevadera esta navegación en olas de calor.

Hace un poco de tiempo, empezaron a aparecer en muchas taquerías, salsas picantes de diversos estilos en las que destacaban trozos de piña o mango. A veces un simple pico de gallo con frutas en otras ocasiones preparaciones más complejas con frutas y chiles asados o tatemados.

Hacia el sur del país, el dulce mango se utiliza para equilibrar la ferocidad de uno de los chiles más emblemáticos, el habanero.

Siempre he pensado que estas recetas de salsas se podrían utilizar de maravilla con pescados y mariscos, así que no debería sorprender que también en platillos como los ceviches y los aguachiles también se hayan colado las frutas.

Hace unos años, Alfredo Villanueva nos preparó un ceviche con mango, cebolla morada, jengibre, habanero, cilantro y un toque de salsa de soya, además del obligatorio limón. ¡Buenísimo!

No podríamos hablar de las frutas en la comida salada sin mencionar dos de los grandes platillos de nuestra gastronomía: El manchamanteles y el chile en nogada. El primero, yo lo conocí en Oaxaca, aunque también es tradicional en Puebla, y podríamos considerarlo uno de los tantísimos moles que se preparan en nuestro país, y que tiene la particularidad de tener bastantita fruta (y habría que aclarar que definitivamente no es el único).

Del chile en nogada, no sé si haya algo más que decir, ya le hemos dedicado este espacio en un par de ocasiones y cada vez que llega la temporada, que ya no tarda, las redes se llenan de publicaciones sobre este platillo. Ya les he dicho que a mí sí me gusta y espero con ansias que el chef Daniel Romero los empiece a preparar.

Sé que hay gente a la que la combinación de frutas y platillos salados les parece algo “raro”, cada quien sus gustos, pero aunque empecé esta columna hablando de algunos ejemplos muy mexicanos, no somos tampoco los únicos que lo hacen.

En el medio oriente, las pasas se cuelan en arroces para acompañar comida, arroces con una muy particular carga de especias. En los países del Mediterráneo europeo, los higos y los dátiles se combinan de maravilla con productos charcuteros.

Alguna vez, uno de los mejores restauranteros de la ciudad, me dijo que en una reunión de vinos, sorprendió a todo el mundo, maridando un vino con una pizza con durazno. Y ya se me antojó, ¿de dónde la pido?