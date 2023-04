Fuera de lo económico, ¿en qué contribuirá Tesla a la ciudad?

Es sabido que hace aproximadamente 55 años llegó VW (Volkswagen) a México, en específico a la ciudad de Puebla, y que esa situación afectó en positivo, desde el día uno, la forma y calidad de vida de toda la ciudad.

He de compartirle, estimado lector, que soy poblana, y me tocó todo ese fenómeno de cerca, debido a que tenía familiares que trabajaban ahí.

Por 30 años que viví en Puebla, les puedo decir que todo giraba, y sigue girando, en mayor medida alrededor de la VW, desde la economía, los deportes, las causas sociales, hasta la salud y ecología. Lo interesante es que los alemanes al año de que llegaron estipularon agenda con el gobierno estatal para tratar de contribuir con la ciudad y la ciudadanía.

No me alcanzaría este espacio para enumerar todos los proyectos de impacto que ha generado la armadora, pero me referiré a algunas cosas que han pasado en estos últimos tres años y lo que tienen pensado para llegar al 2025.

Como parte del compromiso que tiene la compañía con el medio ambiente, puso en marcha desde 2021, el proyecto Acciones para la conservación sustentable del área natural protegida Cerro Zapotecas, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado de Puebla. Dicho proyecto, que tiene una duración de tres años a partir de 2021, abarca una superficie de 511 hectáreas, y a la fecha han registrado lo siguientes:

-Plantación de 23,000 árboles, entre especies nativas, árboles frutales y magueyes, en aproximadamente 40 hectáreas.

-Saneamiento de cerca de 14 hectáreas de bosque de pino afectado por el insecto descortezador; interviniendo árboles afectados para frenar la propagación de esta plaga y monitoreando su evolución.

-Construcción de 1,100 zanjas bordo y 1,200 terrazas individuales dentro de los polígonos de saneamiento forestal y áreas aledañas. Estas obras contribuyen a la conservación del suelo y a la captura de agua para recargar los mantos acuíferos.

-Acciones de prevención de incendios forestales, a través de la poda y deshierbe en las áreas reforestadas.

En un comunicado, la compañía informó que VW México está muy próximo a cumplir 55 años de actividad productiva en el estado de Puebla, y durante todo este tiempo la empresa ha mantenido un compromiso con el medio ambiente, el cual se ve reflejado en un sistema de gestión y cumplimiento ambiental y de eficiencia energética, que más recientemente ha fortalecido su estrategia en su alineación a nivel global con Way to Zero, en cuyo marco la armadora se ha fijado como meta una neutralidad en carbono para todas sus operaciones de manufactura, en las plantas de Puebla y Guanajuato, hacia el 2030.

Desde el año pasado se iniciaron trabajos de construcción de una nueva nave de pintura, la cual será la primera de todo el Grupo VW 100% eléctrica. Se empleará para ello energía proveniente de fuentes renovables, como un parque eólico que actualmente suministra este insumo a los procesos de producción de vehículos y motores de la armadora y que se encuentra cerca de la planta. Esta innovación representa una reducción de 29 toneladas de CO2 al año.

Todo esto que le platico es porque, hasta el día de hoy, no ha salido ningún comunicado, documento o proyecto que Tesla haya presentado a la entidad, para saber ¿cómo aportará al medio ambiente, a los municipios cercanos, al agua, al CO2? Me inquieta ver que ya tienen todo el modelo económico, y el proyecto o construcción, pero de lo otro ni hablamos.