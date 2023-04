Gobernantes que no saben calcular costos y beneficios

La Comisión Federal de Electricidad provoca todo tipo de reacciones públicas. La mayoría son usuarios que se sienten abusados por esta empresa de gobierno.

El problema de ésta, como de otras empresas que maneja a su antojo el gobierno, se resume en un defecto: la falta de cálculo de costos y beneficios. Me explicaré. Dado que surtir gasolina o recibir energía eléctrica es un monopolio público, no se puede comparar el precio en el mercado de estos bienes o servicios. Todo queda a discreción del gobernante que suele ser un redomado ignorante en asuntos de cálculo financiero.

Aquí no existe ningún cálculo de costos y beneficios. Quienes tenemos una empresa privada, calculamos cuánto debemos invertir en remodelación del local e incluso en los precios de cada bien que vendamos. No podemos salirnos del rango de precios de la competencia: si asigno un precio menor al del mercado, pierdo mis márgenes de utilidad y si le asigno un precio más alto, lo más probable es que no me lo compre nadie y me vaya a la quiebra.

Pero veamos desde otro punto de vista la falta de cálculo de costos y beneficios del gobierno. Me refiero a la asignación del presupuesto público. Me consta que mientras más cercano sea el titular de cada secretaría al Presidente o al titular de Hacienda, su dependencia o entidad recibirá una partida superior a sus demás colegas. Gana el que aplica el viejo refrán: el que tenga más saliva traga más pinole.

Como no hay ninguna base comparativa que pueda señalar verdaderamente cuántos hospitales más se requieren para satisfacer las necesidades de la población, o cuántas escuelas, todo está sujeto al soberano capricho del Ejecutivo. O sea, por sus pistolas.

La falta de cálculo de costos y beneficios de cada servicio o bien que otorga el gobierno, convierte cualquier acción del gobierno en un capricho sin responsabilidad legal para el asignante del recurso público.

En suma, la falta de cálculo de costos y beneficios vuelve ciego y corrupto a cualquier gobernante, que no tiene acceso a la información comercial de la competencia perfecta.