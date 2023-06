Gobernar no es un acto individual

En el ajedrez geopolítico, cada jugador cuenta. Y en el vasto tablero que es México, Nuevo León ha surgido como un peón que ha avanzado hasta convertirse en un alfil decisivo. En el laberinto de relaciones entre la política local y la política nacional, el papel de Nuevo León se ha vuelto cada vez más relevante y debe ser analizado en profundidad.

El poderío económico de Nuevo León, con su PIB destacado y su posición como uno de los estados más industrializados del país, convierte a la entidad en protagonista. Y ojo, dije Nuevo León, no nos confundamos pensando en algún actor político, porque el estado es el estado.

Sin embargo, el poder no está exento de desafíos. La polarización política, un fenómeno que se ha convertido en un inquietante ecosistema en todo el país, no ha evitado a Nuevo León. El vaivén entre el localismo y los intereses nacionales ha creado tensiones palpables. ¿Debe Nuevo León seguir una política que atienda a las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos? Absolutamente.

Un ejemplo de esto es el eterno debate sobre la distribución de los recursos federales. Los neoleoneses, como muchos mexicanos, sienten que su contribución fiscal no se refleja en los servicios y la infraestructura que reciben del gobierno federal. Ese tema fue muy recurrente en la pasada campaña electoral… ¿Pero hoy? Nada de eso, porque esa promesa de campaña ya fue.

La relación entre Nuevo León y la política nacional es una danza intrincada de dar y tomar. Un equilibrio cuidadoso de defender lo local mientras se juega en la arena nacional. En este baile, Nuevo León tiene la oportunidad de liderar el camino, mostrando a otros estados cómo manejar este equilibrio con gracia y determinación. Pero evidentemente la prioridad debería ser velar por el bienestar de los nuevoleoneses, sumando sí pero siempre buscando que la ciudadanía esté bien. ¡Entonces los ciudadanos quieren que comience la danza! Hay que defender a Nuevo León.

La realidad es que Nuevo León no es una isla, sino parte integral de una federación. Las decisiones tomadas en el nivel nacional tienen un impacto directo en el estado y viceversa. Pretender que Nuevo León puede desarrollarse y prosperar de manera aislada es ignorar la naturaleza interdependiente de nuestra economía y sociedad. Sólo que el problema es cuando se olvida por completo que la prioridad es la ciudadanía, y es por la gente de tu estado por quien debes luchar.

Ahora bien, abordar la noción de que la falta de experiencia en la administración actual puede ser compensada por decisiones basadas en caprichos personales es un camino peligroso. Gobernar no es un acto de voluntad personal, sino un compromiso con el bienestar colectivo. Si bien la individualidad y la autenticidad son cualidades valiosas en un líder, estas deben estar equilibradas por la responsabilidad de tomar decisiones en beneficio de todos, no sólo de unos pocos.

Aquí es donde la idea de dejar de lado las agendas personales cobra importancia. Los intereses propios, ya sean personales, políticos o económicos, no pueden prevalecer sobre el interés común. La responsabilidad de un gobierno, ya sea local o nacional, es garantizar la equidad, la justicia y el bienestar para todos sus ciudadanos. Los caprichos personales y las ambiciones no pueden, y no deben, tener prioridad sobre estos ideales fundamentales.

El liderazgo efectivo no se trata de satisfacer deseos individuales, sino de servir al interés común. Esto requiere un compromiso constante con la escucha, el diálogo y el compromiso. Requiere la capacidad de trascender las agendas personales y centrarse en lo que realmente importa: el bienestar y la prosperidad de la gente de Nuevo León.