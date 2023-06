Gobierno de coalición en Coahuila, ¿para qué?

La frase con la cual se da título a la presente colaboración no pretende cuestionar el posible surgimiento de un gobierno de coalición en Coahuila, a partir del reciente triunfo del priista Manolo Jiménez Salinas. El cuestionamiento tiene el propósito de indagar en los objetivos a perseguir a través de tal posibilidad.

¿Cuáles son –o deberían– ser los propósitos de un gobierno de este tipo?

Esta es, desde mi perspectiva, la pregunta más importante. Sobre todo, porque los antecedentes del comportamiento de quienes integran nuestra clase política –a nivel local y nacional– no dan para documentar el optimismo. Más bien al contrario, convocan a temer la integración de una coalición para gobernar.

Me explico:

En la tradición política mexicana, el gobierno ha sido históricamente un ejercicio de carácter unipersonal sin contrapesos. Ni legales, ni materiales. Y si acaso existieran aquellos, una de las líneas de acción más importantes desplegadas desde el poder es la orientada a reducirlos o desaparecerlos.

La división de poderes no es siquiera algo a lo cual se aspire. Y quienes se ubican en la oposición –con honrosas cuanto escasas excepciones– tan sólo esperan ser cooptados por quien detenta el poder y, si acaso, la expectativa es “venderse lo más caro posible”.

Lejos de nuestra realidad política, en las democracias consolidadas lo esperable en relación con un gobierno de coalición es ver a las fuerzas minoritarias –cuya participación en un ejercicio de este tipo está orientada, sobre todo, a garantizar la gobernabilidad– aprovechar la ocasión para hacer avanzar sus propuestas sin haber ganado las elecciones.

En otras palabras, quien se alía desde una posición minoritaria debería hacerlo para obtener la posibilidad de influir en el diseño de las políticas a desplegar desde el poder público. Aporto mis votos para garantizar gobernabilidad, pero a cambio tú te comprometes a implementar esta política ambiental, aquel subsidio o a impulsar esta reforma legal.

No veo a los panistas –y a los perredistas, menos– planteando un esquema de este tipo ante la posibilidad de ocupar puestos en la futura administración. Los veo sí, instalándose en el papel de mercenarios después de haber derribado las murallas de una ciudad: entregados a reunir la mayor cantidad de valores para incrementar su fortuna personal.

Dicho de otra forma: contrario a lo deseable, es mucho más probable atestiguar el surgimiento de un gobierno “de coalición” concebido sólo a partir del reparto de posiciones –del botín, pues–, desprovisto de sustancia –en el sentido más amplio del término– y, por tanto, incapaz de servir a la comunidad.

Siempre será un alivio para quienes nos dedicamos a esto de opinar vernos obligados a tragarnos nuestras palabras por haber errado en el pronóstico. Si eso ocurre será una buena noticia a la cual le daré la bienvenida. Por desgracia, la experiencia no da para documentar el optimismo.

Y lo peor ni siquiera es la posibilidad de ver a los compañeros de viaje del PRI luchar únicamente por el reparto de posiciones en el gobierno y luego ejercerlas con absoluto sentido patrimonialista. Lo peor en esta posibilidad sería el surgimiento de una coalición de complicidad; es decir, un ejercicio en el cual los vicios del gobierno se multiplicaran.

Tal realidad es posible, sin duda, pues en lugar de la tradicional figura “de oposición”, cuya tarea es –debiera ser– vigilar a quien ejerce el poder, exigirle cuentas y denunciarle cuando se aparte de los cauces deseables, estaría operando un esquema de “respaldo mutuo” derivado de la conveniencia.

No se me malinterprete: no estoy en contra de la construcción de un acuerdo para el cogobierno. Al contrario, desde la perspectiva teórica la idea me entusiasma. Pero no puedo dejar de notar la inexistencia de vocación en nuestros políticos para hacer de esa posibilidad un ejemplo de virtuosismo capaz de entusiasmar a la ciudadanía con sus resultados.

