Desde hace unos años, me he visto en la necesidad, como muchos otros en nuestra ciudad, de pasar cerca de dos horas al día en las vueltas al trabajo. Casualmente, estas coinciden con los horarios en los que normalmente comemos.

Yo sé que lo óptimo en estos casos, sería prepararme la comida, aunque se tenga el reto agregado de comer con cubiertos mientras se maneja, cosa que no es nada fácil.

Por consecuencia, ya sea comprada o preparada, resulta sumamente difícil obtener el balance, no sólo nutrimental sino también el de la practicidad necesaria para consumirlo sin que termine todo sucio, o que tenga que requerir más de las dos manos que tenemos.

¿Qué opciones podemos encontrar en el mercado para satisfacer esta necesidad? Me parece que muy pocas. Las opciones más populares, ya sea que se obtengan en una tienda, restaurante o las prepare en casa, dependerán en gran medida del uso de pan, tortillas o algo similar.



Burritos, sándwiches, rollos de tortilla fritos, y pizzas, suelen ser de las opciones más comunes que encontramos en tiendas de conveniencia, las opciones se repiten en las cadenas de comida rápida, y quizás podríamos agregar pollo frito a las alternativas.

Además de la alta proporción de carbohidratos en las preparaciones, éstas también suelen contener muy pocos ingredientes de origen vegetal, y para colmo, suelen involucrar altos contenidos de grasa. Tampoco ayuda si le agregamos a este desbalance nutrimental, el hecho del tiempo pasado en los asientos de vehículos.

El reto no es fácil, ¿de qué manera podríamos conjuntar la portabilidad y la nutrición? Una cadena de tiendas de conveniencia ya ha implementado platillos de inspiración asiática, quizás por el hecho de incluir un carbohidrato menos procesado podrían ser una buena opción, pero les debo ser sincero, todavía no les he dado la oportunidad de probarlos. Cuando finalmente me anime, les contaré.

Para rematar, quiero agregar otro pequeño problema, además de los que ya les conté referentes a la salud mental, está el de la monotonía. Como ya les conté, el repertorio disponible está algo limitado, y después de varias semanas de lo mismo, se vuelve aburrido.

Se me ocurre una solución y es la de pensar en prepararme “el lonche” como se lo prepararía a un escolar. Es decir, no buscar obtener una solución de un solo “plato” para el balance nutrimental. Comerse un taco, burrito o sándwich quizás sería menos malo si después me como una fruta o verdura.

Pero dada la cantidad de gente que día a día se ve en una situación similar, en la que tiene que comer en la calle y con poco presupuesto, quizás sí valdría la pena que existiese una solución más profunda. Nada nuevo el problema; documentales de hace al menos una década ya nos decían que comer sano, es más caro