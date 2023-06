'Hablando de Miguel y de traiciones'

Al que ayer se le pusieron las cosas color horrrrmiga fue al alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño...

Hasta debe habérsele desdibujado la gran sonrisa con la que aparecía triunfante y optimista un día antes como posible candidato a la Senaduría, porque al menos ayer martes en los chats y en las redes sociales abundaron los mensajes que lo acusaban de “traidor”, de “venderse al mejor postor” y de estar “dispuesto a atropellar a quien sea para conseguir sus objetivos políticos personales”…

Ahí le va: Es bien sabido que durante meses Miguel estuvo “dándole cuerda” a Valeria Guerra Siller, su ahora exsecretaria del Ayuntamiento, pues le hizo saber a ella y a muchos a su alrededor de que ELLA iba a ser su candidata y potencial sucesora en la “big chair” sampetrina…

Pero de buenas a primeras, ayer Miguel cambió completamente de decisión y salió a apoyar a la regidora Vivianne Clariond Domene, hija del exgobernador Benjamín Clariond, en su aspiración por la alcaldía… ¡Tssss!

Y la reacción se vino como en cascada: muy temprano y sin mucha explicación, Valeria, vista como la favorita del munícipe sampetrino para heredarle la silla, anunció en redes sociales que dejaba su cargo… ¡Ops! ¡Sonaba muy raro!

Pero la novela siguió así: unas horas más tarde dicha renuncia cobró más sentido, pues en un evento en el que estuvo presente Miguel Treviño la regidora Vivianne anunció su intención de buscar la alcaldía en el próximo proceso electoral… ¡Ufff!

Total, la renuncia de Valeria está siendo interpretada es un claro acto de protesta y de despecho, y en los círculos grillosos se empezó a acusar al alcalde sampetrino como un hombre que no tiene palabra, que con tal de obtener el apoyo del “Benjas” y de conocidos personajes de la comunidad “de la vieja (y nueva) política”, no dudó en dejar colgada por 30 monedas a su ex brazo derecho…

Con decirle a usted que en chats vecinales circuló un mensaje muy duro, que aunque no nos consta, está atribuido a una hermana de Valeria, que decía: “Amigas. Para que se enteren por mí... Valeria, mi hermana, se sale de la política. Fue un golpe muy duro que no puedo dar detalles pero es un asco la política y Miguel Treviño. Las quiero mucho”... ¡Ouch!

Ahora, si la intención de Miguel es tratar de ganarse a MC para que además de impulsarlo al Senado le apoye a su candidata Clariond, la verdad es que la apuesta suena difícil, pues en más de un foro Samuel y los liderazgos locales de Movimiento Ciudadano han dicho que van tras los huesitos de Lorenia Canavati... ¡Zazzzz!

***

El anuncio de Marcelo Ebrard de que renunciará el próximo lunes 12 de junio a su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue una jugada que confirmó algunos trascendidos que se originaron luego de la cena del lunes encabezada por AMLO en un restaurante del Centro Histórico de la CDMX…

Por un lado, se fortalece la teoría de que fue el presidente López Obrador quien aprobó esa noche que sí es necesario que todas las “corcholatas” que deseen pelear la candidatura de la 4T a la Presidencia renuncien a sus respectivos cargos…

Así, Claudia Sheinbaum –aunque había rechazado antes la propuesta– deberá dejar su cargo como jefa de gobierno de la CDMX; Adán Augusto también dejaría su puesto estelar en Segob, y Ricardo Monreal su curul en el Senado… ¡Zaz!

También, se confirmó que el partido Morena habría aceptado “algunos puntos” de la propuesta de Ebrard sobre el método de la encuesta, que sea “con piso parejo” especialmente… el mismo Mario Delgado, líder nacional morenista, lo aceptó en entrevistas a medios ayer…

Así que a nivel nacional: ¡Hay tiro, Carlitos, hay tiro morenista!

***

El destacado trabajo que hizo el vecino Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en las elecciones para gobernador el domingo le puso “la vara muy alta” a su contraparte de aquí; o sea, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL)…

Porque mire usted que ningún partido de la oposición coahuilense –Morena, PT, Verde y UDC– tuvo estridente queja alguna contra el árbitro electoral, y eso refleja una buena chamba que deberá imitar en 2024 el organismo nuevoleonés, cuando se elijan aquí alcaldes y diputados locales… ¡Ahá!

Por lo pronto se ve como una meta soñada, pues le cuentan a Protágoras que para estas fechas en años anteriores, el IEEPCNL ya estaba preparándose para el arranque del año electoral, y en este momento aún aquí no han hecho prácticamente nada...

Es más, nos dicen nuestros contactos que apenas se están asentando con los últimos cambios en la Dirección Jurídica y en la Secretaría Ejecutiva, cuyos titulares Michael Alberto Banda Espinoza y Lidia Lizbeth Lozano Yáñez, respectivamente, se integraron apenas este año al organismo… ¡Van bien colgados!... ¡Uuuuffff!

¡¡Yássas!!